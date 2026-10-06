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AI Analyse

UBS AG

Tesla Neutral

16:16 Uhr
Tesla Neutral
Aktie in diesem Artikel
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Tesla von 385 auf 391 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Joseph Spak hob für den E-Autobauer am Mittwoch seine Gewinnschätzungen je Aktie für 2028 etwas an. Der Wert der Tesla-Aktie hänge aber weiter von konkreten KI-Projekten wie Robotaxi und Optimus ab. Auch die Erwartung der Anleger, dass Tesla mit SpaceX fusionieren könnte, spiele eine Rolle./ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 12:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 12:44 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nadezda Murmakova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Tesla Neutral

Unternehmen:
Tesla		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 391,00
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
$ 377,35		 Abst. Kursziel*:
3,62%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
$ 374,83		 Abst. Kursziel aktuell:
4,31%
Analyst Name:
Joseph Spak 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 398,71

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Tesla

05.10.26 Tesla Buy Deutsche Bank AG
02.10.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
02.10.26 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
25.09.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
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