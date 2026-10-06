UBS AG

Tesla Neutral

16:16 Uhr

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Tesla von 385 auf 391 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Joseph Spak hob für den E-Autobauer am Mittwoch seine Gewinnschätzungen je Aktie für 2028 etwas an. Der Wert der Tesla-Aktie hänge aber weiter von konkreten KI-Projekten wie Robotaxi und Optimus ab. Auch die Erwartung der Anleger, dass Tesla mit SpaceX fusionieren könnte, spiele eine Rolle./ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 12:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 12:44 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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