Tesla Aktie
Marktkap. 1,33 Bio. EURKGV 418,19 Div. Rendite 0,00%
WKN A1CX3T
ISIN US88160R1014
Symbol TSLA
AI Analyse
Tesla Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Tesla von 385 auf 391 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Joseph Spak hob für den E-Autobauer am Mittwoch seine Gewinnschätzungen je Aktie für 2028 etwas an. Der Wert der Tesla-Aktie hänge aber weiter von konkreten KI-Projekten wie Robotaxi und Optimus ab. Auch die Erwartung der Anleger, dass Tesla mit SpaceX fusionieren könnte, spiele eine Rolle./ajx/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 12:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 12:44 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Nadezda Murmakova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Tesla Neutral
|Unternehmen:
Tesla
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 391,00
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
$ 377,35
|Abst. Kursziel*:
3,62%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
$ 374,83
|Abst. Kursziel aktuell:
4,31%
|
Analyst Name:
Joseph Spak
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 398,71
*zum Zeitpunkt der Analyse
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