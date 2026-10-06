Deutz: Das reicht jetzt

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Abgabedruck bei Defense-Aktien hat auch bei Deutz zu einer deutlichen Kurskorrektur geführt. Das kurzfristige Abwärtspotenzial könnte jetzt aber langsam ausgeschöpft sein.

Deutliche Fortschritte bei den Geschäftszahlen und ein weiterer Ausbau des Defense-Bereichs mit einer großen Übernahme hatten die Aktie von Deutz im September zwischenzeitlich auf den höchsten Stand seit fast 30 Jahren getrieben. Aber der Ausbruch über das vormalige Mehrjahreshoch aus dem Februar war noch nicht von Erfolg gekrönt.

Gewinnmitnahmewelle

Die Aktie ist stattdessen wieder in den Konsolidierungsmodus übergegangen und hat deutlich korrigiert. Zuletzt wurde der Abwärtsschub durch eine weitere Gewinnmitnahmewelle bei Rüstungswerten noch etwas verstärkt.

Abwärtsdynamik nimmt ab

Nachdem die Aktie Ende August / Anfang September gemessen am Relative-Stärke-Index deutlich überkauft war, ist sie inzwischen nah am überverkauften Bereich. Der MACD deutet bereits eine abnehmende Abwärtsdynamik an und passend dazu versucht die Aktie bei 11 Euro einen kurzfristigen Boden zu finden. Die Konsolidierungsphase könnte daher langsam ausgestanden sein. Von unten naht auch bereits die 200-Tage-Linie, die aktuell bei ca. 10,30 Euro verläuft, als Unterstützung.

Während bei Deutz zuletzt die Charttechnik den Ton angab, rückt bei clearvise die Bewertung in den Vordergrund. Denn die operative Stärke steht in einem bemerkenswerten Kontrast zum Kursniveau: zum Artikel

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Erstellung am 06.10.26 um 10:17 Uhr.

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