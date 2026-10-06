clearvise: Neue Potenziale

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In der Expansionsphase hatte sich clearvise noch einige Projekte gesichert, die jetzt umgesetzt werden. Das schafft zusätzliche Ertragspotenziale.

Seit dem letzten Jahr liegt der Fokus von clearvise vor allem auf dem effizienten Betrieb des Bestands aus Wind- und PV-Parks, um für die Aktionäre möglichst hohe Erträge und perspektivisch dann auch Dividenden zu erwirtschaften. Eine explizite Wachstumsstrategie wird nicht mehr verfolgt.

Zwei neue PV-Parks in Italien

Aber in der vorherigen Expansionsphase hatte sich das Unternehmen einige Rechte an Projekten gesichert, und diese werden nun entweder verkauft oder realisiert. In Bezug auf zwei Vorhaben in Italien hat sich das Management für eine Umsetzung entschieden. Ein Solarpark in Italien mit 5,7 MWp hat kürzlich die Baugenehmigung erhalten und wird jetzt errichtet, so dass im nächsten Jahr die Stromproduktion starten kann. In unmittelbarer Nähe befindet sich ein weiteres Objekt mit 6,6 MWp, für das die Baufreigabe im vierten Quartal erwartet wird.

Aktie arbeitet an Trendwende

clearvise erschließt sich so noch weitere Ertragspotenziale – entweder aus dem Betrieb der Parks oder aus einem möglichen Verkauf. Das dürfte die Gewinnentwicklung und damit auch die Trendwende beim Aktienkurs weiter stützen. Zuletzt war oberhalb von 1 Euro eine erste Erholung gelungen. Nach einem Zwischenhoch knapp über 1,20 Euro hat die Aktie wieder in den Konsolidierungsmodus geschaltet. Im Idealfall wird das bisherige Jahrestief in dessen Rahmen nicht mehr unterboten, dann könnte ein tragfähiger Boden entstehen. Da das Unternehmen hohe operative Profite und Cashflows erwirtschaftet – im ersten Halbjahr 2026 lag das EBITDA bei 15,5 Mio. Euro und der operative Cashflow summierte sich auf 12,2 Mio. Euro – und trotzdem mit einem Abschlag zum Buchwert von 43 Prozent notiert, wäre das fundamental absolut angemessen.

Anders als clearvise, das bereits hohe operative Cashflows erwirtschaftet, steht LAIQON beim operativen Ergebnis erst vor dem Sprung in die Gewinnzone. Doch diese zeichnet sich immer deutlicher ab: zum Artikel

Wie bei clearvise passt auch bei der JDC Group die Bewertung nach der Kurskonsolidierung kaum noch zur operativen Entwicklung. Hinzu kommt, dass ab 2027 mit zusätzlichem Rückenwind zu rechnen ist: zum Artikel

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Erstellung am 06.10.26 um 10:07 Uhr.

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