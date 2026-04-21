JP Morgan Chase & Co.

Tesla Underweight

14:31 Uhr

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tesla vor den Quartalszahlen aus der US-Autobranche auf "Underweight" belassen. Die jüngst gefallenen Schätzungen für Tesla seien nur ein weiterer Schritt eines deutlich längeren Trends, schrieb Ryan Brinkman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. So hätten Analysten die Annahmen für das Ergebnis je Aktie im ersten Quartal 2026 seit Juni 2022 im Schnitt um 78 Prozent reduziert./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 07:05 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 07:05 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Josh Edelson/AFP/Getty Images