DAX 24.195 -0,3%ESt50 5.906 -0,4%MSCI World 4.618 +0,3%Top 10 Crypto 10,03 +2,6%Nas 24.538 +1,2%Bitcoin 67.174 +3,3%Euro 1,1715 -0,2%Öl 102,1 +3,0%Gold 4.730 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Allianz 840400 Infineon 623100 Microsoft 870747 DroneShield A2DMAA NEL ASA A0B733 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump verlängert Waffenruhe: DAX beendet Handel mit leichten Verlusten -- DroneShield mit Rekordstart ins Geschäftsjahr 2026 -- ITM Power, Rheinmetall, NEL, TUI, SAP, TMTG, Deutsche Telekom im Fokus
Top News
Deutsche Rohstoff AG-Aktie springt an: Mehr Dividende und massive Prognose-Anhebung Deutsche Rohstoff AG-Aktie springt an: Mehr Dividende und massive Prognose-Anhebung
DroneShield-Aktie mit Verlusten trotzt Rekordstart in das Geschäftsjahr 2026 - Neue Kooperation DroneShield-Aktie mit Verlusten trotzt Rekordstart in das Geschäftsjahr 2026 - Neue Kooperation
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Tesla Aktie

Kaufen
Verkaufen
Tesla Aktien-Sparplan
332,35 EUR +2,30 EUR +0,70 %
STU
389,12 USD +2,70 USD +0,70 %
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 1,25 Bio. EUR

KGV 418,19 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1CX3T

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US88160R1014

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol TSLA

JP Morgan Chase & Co.

Tesla Underweight

14:31 Uhr
Tesla Underweight
Aktie in diesem Artikel
Tesla
332,35 EUR 2,30 EUR 0,70%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tesla vor den Quartalszahlen aus der US-Autobranche auf "Underweight" belassen. Die jüngst gefallenen Schätzungen für Tesla seien nur ein weiterer Schritt eines deutlich längeren Trends, schrieb Ryan Brinkman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. So hätten Analysten die Annahmen für das Ergebnis je Aktie im ersten Quartal 2026 seit Juni 2022 im Schnitt um 78 Prozent reduziert./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 07:05 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 07:05 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Josh Edelson/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Tesla Underweight

Unternehmen:
Tesla		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
$ 386,42		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
$ 389,12		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Ryan Brinkman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 405,33

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Tesla

14:31 Tesla Underweight JP Morgan Chase & Co.
20.04.26 Tesla Hold Jefferies & Company Inc.
17.04.26 Tesla Equal Weight Barclays Capital
15.04.26 Tesla Equal Weight Barclays Capital
14.04.26 Tesla Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Tesla

finanzen.net Bilanzprognose Ausblick: Tesla zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Tesla zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
finanzen.net Tesla-Aktie vor den Quartalszahlen: Kommt jetzt neue Dynamik in den Börsenkurs?
finanzen.net Tesla-Aktie im Fokus: E-Autobauer rollt Model Y L als Sechssitzer für den asiatischen Markt aus
finanzen.net Tesla Aktie News: Tesla steigt am Nachmittag
finanzen.net Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
dpa-afx Tesla berichtet über Geschäft im ersten Quartal
finanzen.net Tesla Aktie News: Tesla tendiert am Abend schwächer
finanzen.net S&P 500-Titel Tesla-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Tesla-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net Tesla-Aktie schwächelt: Warum Top-Analyst Dan Ives trotzdem zum Einstieg rät
Benzinga EXCLUSIVE: Ross Gerber Says Tesla Robotaxi Rollout Is A Distraction Before Q1 Earnings — Why He Thinks Elon Musk &#39;Changed The Narrative&#39;
Benzinga What&#39;s Going On With Tesla Stock Wednesday?
MotleyFool Tesla TSLA Q3 2024 Earnings Call Transcript
Benzinga Tesla Earnings Are Imminent; These Most Accurate Analysts Revise Forecasts Ahead Of Earnings Call
Zacks Tesla Pre-Q1 Earnings Analysis: What Matters More Than a Beat or Miss
MotleyFool Want SpaceX Exposure? These 3 AI Titans Have Previously Invested in What Should Be Wall Street's Largest-Ever IPO
New York Times Musk’s SpaceX Goals Shift Ahead of Its I.P.O.
MotleyFool SpaceX IPO: Here's What a $5,000 Investment Could Look Like In 5 Years
RSS Feed
Tesla zu myNews hinzufügen