Tesla Aktie
Marktkap. 1,25 Bio. EURKGV 418,19 Div. Rendite 0,00%
WKN A1CX3T
ISIN US88160R1014
Symbol TSLA
Tesla Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tesla vor den Quartalszahlen aus der US-Autobranche auf "Underweight" belassen. Die jüngst gefallenen Schätzungen für Tesla seien nur ein weiterer Schritt eines deutlich längeren Trends, schrieb Ryan Brinkman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. So hätten Analysten die Annahmen für das Ergebnis je Aktie im ersten Quartal 2026 seit Juni 2022 im Schnitt um 78 Prozent reduziert./bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 07:05 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 07:05 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Josh Edelson/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Tesla Underweight
|Unternehmen:
Tesla
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
$ 386,42
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
$ 389,12
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Ryan Brinkman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 405,33
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Tesla
|14:31
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.04.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|15.04.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|14:31
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.04.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|15.04.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|09.04.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|26.03.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.02.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|30.01.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|14:31
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|29.01.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|20.04.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|15.04.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|23.03.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital