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Symbol TSLA

JP Morgan Chase & Co.

Tesla Underweight

08:46 Uhr
Tesla Underweight
Aktie in diesem Artikel
Tesla
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tesla mit einem Kursziel von 145 US-Dollar auf "Underweight" belassen. Die Auslieferungszahlen für das erste Quartal lägen unter den Markterwartungen, schrieb Ryan Brinkman am Montag. Ein Rekordanstieg nicht-verkaufter Autos verschlimmere die Sorgen hinsichtlich des freien Cashflows./ajx/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2026 / 02:14 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.04.2026 / 02:14 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Tesla Underweight

Unternehmen:
Tesla		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 145,00
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
$ 352,82		 Abst. Kursziel*:
-58,90%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
$ 349,95		 Abst. Kursziel aktuell:
-58,57%
Analyst Name:
Ryan Brinkman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 363,14

*zum Zeitpunkt der Analyse

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