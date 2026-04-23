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Symbol TSLA

JP Morgan Chase & Co.

Tesla Underweight

08:31 Uhr
Tesla Underweight
Aktie in diesem Artikel
Tesla
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tesla nach Zahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 145 US-Dollar auf "Underweight" belassen. Auf den ersten Blick erschienen die Resulktate überraschend gut, schrieb Ryan Brinkman in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Allerdings bezweifelt der Analyst die Nachhaltigkeit. Zudem rechtfertigten sie die hohe Bewertung der Aktie des E-Autobauers nicht. Brinkman ist auch skeptisch hinsichtlich anderer Entwicklungen, einschließlich der Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit dem vollautonomen Fahren (FSD) und der ausufernden Investitionsausgaben./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 22:02 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 22:03 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Sergio Monti Photography / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Tesla Underweight

Unternehmen:
Tesla		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 145,00
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
$ 373,72		 Abst. Kursziel*:
-61,20%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
$ 373,12		 Abst. Kursziel aktuell:
-61,14%
Analyst Name:
Ryan Brinkman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 362,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:31 Tesla Underweight JP Morgan Chase & Co.
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