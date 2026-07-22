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Symbol TSLA

Jefferies & Company Inc.

Tesla Hold

09:41 Uhr
Tesla Hold
Aktie in diesem Artikel
Tesla
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Tesla nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 400 US-Dollar belassen. Steigende Erwartungen habe der Hersteller von Elektrofahrzeugen deutlich verfehlt, schrieb Philippe Houchois in einer Einschätzung am Donnerstag. So liege das operative Ergebnis (Ebit) um rund 70 Prozent unter der Konsensschätzung. Das Verfehlen sei gleichermaßen dem Bruttogewinn im Auto- und Batteriegeschäft sowie den Ausgaben für Forschung und Entwicklung geschuldet./rob/bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 20:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 20:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Justin Sullivan/Getty Images

Zusammenfassung: Tesla Hold

Unternehmen:
Tesla		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 400,00
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
$ 374,01		 Abst. Kursziel*:
6,95%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
$ 358,70		 Abst. Kursziel aktuell:
11,51%
Analyst Name:
Philippe Houchois 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 415,50

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Tesla

22.07.26 Tesla Halten DZ BANK
15.07.26 Tesla Buy Deutsche Bank AG
13.07.26 Tesla Hold Jefferies & Company Inc.
09.07.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
07.07.26 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
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