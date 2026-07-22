Tesla Aktie
Marktkap. 1,25 Bio. EURKGV 418,19 Div. Rendite 0,00%
WKN A1CX3T
ISIN US88160R1014
Symbol TSLA
Tesla Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Tesla nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 400 US-Dollar belassen. Steigende Erwartungen habe der Hersteller von Elektrofahrzeugen deutlich verfehlt, schrieb Philippe Houchois in einer Einschätzung am Donnerstag. So liege das operative Ergebnis (Ebit) um rund 70 Prozent unter der Konsensschätzung. Das Verfehlen sei gleichermaßen dem Bruttogewinn im Auto- und Batteriegeschäft sowie den Ausgaben für Forschung und Entwicklung geschuldet./rob/bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 20:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 20:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Justin Sullivan/Getty Images
Zusammenfassung: Tesla Hold
|Unternehmen:
Tesla
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 400,00
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
$ 374,01
|Abst. Kursziel*:
6,95%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
$ 358,70
|Abst. Kursziel aktuell:
11,51%
|
Analyst Name:
Philippe Houchois
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 415,50
*zum Zeitpunkt der Analyse
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