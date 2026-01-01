DAX24.856 +1,2%Est505.956 +1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,89 -2,0%Nas23.482 +1,1%Bitcoin75.790 -1,0%Euro1,1747 +0,5%Öl63,94 -2,1%Gold4.898 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 BioNTech (ADRs) A2PSR2 DroneShield A2DMAA SAP 716460 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Carl Zeiss Meditec 531370 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trumps Zollwende: DAX letztlich stärker -- Deutsche Börse plant Übernahme von Allfunds -- ASML, Moderna, DroneShield, VW, Bayer, Ubisoft, Novo Nordisk, GameStop, D-Wave im Fokus
Top News
Deutsche Telekom-Aktie zieht an: Einstieg in Verteidigungsmarkt geplant Deutsche Telekom-Aktie zieht an: Einstieg in Verteidigungsmarkt geplant
Gold-ETF in Deutschland nicht erlaubt: So profitieren Anleger trotzdem vom Edelmetall Gold-ETF in Deutschland nicht erlaubt: So profitieren Anleger trotzdem vom Edelmetall
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Alle Infos zum neuen Login auf finanzen.net

ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax startet Erleichterungsrally

22.01.26 17:56 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.856,5 PKT 295,5 PKT 1,20%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach drei schwachen Tagen infolge des neuerlichen Zollschocks hat der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag zur Erholung angesetzt. Die Drohung durch neue US-Zölle gegen acht europäische Länder ist nach einem Treffen des US-Präsidenten Donald Trump mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte wieder vom Tisch. Zudem scheint auch frische Bewegung in die Friedensverhandlungen um die Ukraine zu kommen. Vertreter der USA, der Ukraine und Russlands wollen erneut über ein mögliches Kriegsende verhandeln.

Wer­bung

Eine weitere positive Nachricht seien die Zweifel des Obersten US-Gerichts an der rechtmäßigen Entlassung der Fed-Direktorin Lisa Cook und die Betonung der Unabhängigkeit der US-Notenbank Fed, begründete Christine Romar, Europa-Chefin von CMC Markets, die wieder positive Stimmung für Aktien.

Der DAX, der am Vormittag bis knapp unter 25.000 Punkte gestiegen war, während er am Tag zuvor noch bis auf 24.350 Punkte abgesackt war, schloss 1,20 Prozent höher auf 24.856,47 Zählern. Damit hat der deutsche Leitindex seit dem Rekordhoch Mitte Januar bei 25.507 Punkten 2,5 Prozent abgegeben.

Der MDAX der mittelgroßen Börsenwerte beendete den Handel 2,40 Prozent höher auf 31.687,04 Punkten. Auch europaweit wurden Gewinne verzeichnet. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 1,25 Prozent auf 5.956,17 Punkte. Außerhalb der Euroregion legten der Schweizer SMI und der britische FTSE 100 weniger deutlich zu. Jenseits des Atlantiks ging es für die US-Börsen nach oben.

Wer­bung

Trump und Rutte einigten sich am Rande des Wirtschaftsforums in Davos auf einen Rahmen für eine zukünftige Vereinbarung über Grönland und die gesamte Arktisregion. Details zum geplanten Abkommen zwischen den USA und der Nato sind aber noch nicht bekannt.

"Viel wichtiger ist für die Börsianer ohnehin die Info, dass die angedrohten Zusatzzölle am 01. Februar nicht in Kraft treten werden", kommentierte Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners. Ob das Grönland-Thema damit aber dauerhaft zur Zufriedenheit aller gelöst werden könne, bleibe offen. Marktanalyst Daniel Kostecki von CMC Markets ist skeptisch mit Blick auf die Facetten militärische Sicherheit und mögliche künftige Rohstoff-Projekte. "Europa könnte am Ende mit nichts weiter als vagen Sicherheitszusagen dastehen, die ohnehin mit den nationalen Interessen der USA übereinstimmen", befürchtet er.

Während vor allem Autoaktien wie VW (Volkswagen (VW) vz), BMW und Mercedes (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) mit deutlichen Gewinnen auf die Neuigkeiten reagierten, gaben Rüstungsaktien wie Rheinmetall am Dax-Ende sowie RENK und HENSOLDT im MDax spürbar nach. Innerhalb der Autobranche überzeugte der Autobauer VW obendrein mit seiner Kassenlage im Konzernbereich Automobile. Die Aktien gewannen an der Dax-Spitze 6,5 Prozent. Mercedes stiegen um 1,8 Prozent und BMW um 1,4 Prozent. Porsche AG (Porsche vz) gewannen im MDax 2,5 Prozent.

Wer­bung

Positiv reagierten Anleger zudem auf das milliardenschwere Übernahmeangebot der Deutschen Börse (Deutsche Börse) für den Fondsvertriebsspezialisten Allfunds (Allfunds Group). Das Papier des Marktbetreibers aus Eschborn gewann 2,3 Prozent. Besonders gut kamen die avisierten Kostensynergien an. Auf Zustimmung stieß auch, dass sich die Deutsche Börse mit diesem Schritt breiter aufstellt und ein Stück weiter unabhängiger vom zyklischen Handelsgeschäft wird.

Carl Zeiss Meditec (Carl Zeiss Meditec) sackten dagegen mit minus 16,7 Prozent auf ein Zehnjahrestief. Nachdem die ersten drei Monate des neuen Geschäftsjahres 2025/26 bis Ende Dezember dem Medizintechnik-Unternehmen zufolge schwach verlaufen sind, dürften die Jahresziele wohl nicht erreicht werden.

Ionos (IONOS) schlossen nach einer Hochstufung durch Oddo BHF 4,3 Prozent höher. Die Papiere der Mutter United Internet profitierten kräftig mit und stiegen um 8,0 Prozent. Der Umbruch des Internets, unter anderem durch agentische KI, sei eine Chance für den Webhoster, begründete Analyst Stephane Beyazian sein neues Anlageurteil "Outperform"./ck/he

--- Von Claudia Müller, dpa-AFX ---

Mehr zum Thema DAX 40

18:07Offenbar Einigung um Grönland erzielt: Trump-Kehrtwende hat DAX sichtlich Antrieb verliehen
17:57Gewinne in Frankfurt: DAX schlussendlich mit Kursplus
17:56ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax startet Erleichterungsrally
17:50Aktien Frankfurt Schluss: Dax startet Erleichterungsrally
17:18Speicherchip-Entwickler FMC arbeitet weiter auf Halbleiter-Fab bei Magdeburg hin
16:51Hot Stocks heute: BioNTech mit Kursziel 140 USD - bis zu sieben Onkologie Medikamente könnten auf den Markt kommen   
16:05Tesla, Volkswagen, Rivian, Deutsche Börse - das war Donnerstag, 22.01.2026
15:57Gewinne in Frankfurt: DAX am Donnerstagnachmittag in Grün
mehr