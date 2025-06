Gold, Öl, Weizen & Co. am Mittag

Commodities aktuell

Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

Werte in diesem Artikel

Der Goldpreis zeigt sich am Mittag gegenüber dem Vortag schwächer. Um 13:13 Uhr fiel der Goldpreis -0,20 Prozent auf 3.381,86 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 3.388,74 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Silberpreis mit Verlusten. Um 13:13 Uhr notiert der Silberpreis -0,43 Prozent niedriger bei 37,12 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 37,28 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Platinpreis am Mittwochmittag hinzu. Um 1,66 Prozent auf 1.288,50 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Platinpreis bei 1.267,50 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Palladiumpreis um 0,47 Prozent auf 1.059,50 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 1.054,50 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Ölpreis (Brent) im Sinkflug. Um 13:03 Uhr gibt der Ölpreis (Brent) um -0,78 Prozent auf 76,59 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 76,45 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen verliert der Ölpreis (WTI) um -0,65 Prozent auf 74,93 US-Dollar. Gestern stand der Ölpreis (WTI) noch bei 74,84 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Baumwolle Abschläge in Höhe von -0,40 Prozent auf 0,65 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Baumwolle bei 0,65 US-Dollar.

Indes gibt der Haferpreis nach. Für den Haferpreis geht es nach 3,71 US-Dollar am Vortag auf 3,70 US-Dollar nach unten (--0,34 Prozent).

Daneben wertet der Kaffeepreis um 13:02 Uhr ab. Es geht -1,46 Prozent auf 3,30 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 3,36 US-Dollar stand.

Zudem gibt der Kakaopreis am Mittwochmittag nach. Um -1,52 Prozent auf 6.332,00 Britische Pfund geht es nach unten. Am Vortag stand der Kakaopreis bei 6.428,00 Britische Pfund.

Zeitgleich verstärkt sich der Maispreis um 0,35 Prozent auf 4,32 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 4,32 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Sojabohnenpreis um -0,19 Prozent auf 10,72 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Sojabohnenpreis bei 10,74 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Sojabohnenmehlpreis um -0,21 Prozent auf 284,70 US-Dollar. Gestern stand der Sojabohnenmehlpreis noch bei 285,10 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Sojabohnenölpreis am Mittwochmittag hinzu. Um 0,27 Prozent auf 0,55 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sojabohnenölpreis bei 0,55 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Weizenpreis kaum vom Fleck. Nach 202,00 Euro am Vortag, tendiert der Weizenpreis um 12:58 Uhr bei 202,50 Euro.

Derweil geht es für den Zuckerpreis südwärts. Der Zuckerpreis sinkt -0,87 Prozent auf 0,16 US-Dollar, nach 0,16 US-Dollar am Vortag.

Zeitgleich verringert sich der Erdgaspreis - Natural Gas um -0,13 Prozent auf 3,86 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 3,85 US-Dollar.

Derweil geht es für den Milchpreis südwärts. Der Milchpreis sinkt -0,05 Prozent auf 18,68 US-Dollar, nach 18,69 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen verliert der Rapspreis um -0,15 Prozent auf 491,75 Euro. Gestern stand der Rapspreis noch bei 492,50 Euro.

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Heizölpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 66,31 US-Dollar lag, wird der Heizölpreis um 13:12 Uhr auf 66,31 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeit bewegt sich der Kohlepreis kaum. Am Mittwochmittag lag der Kohlepreis bei 104,20 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 104,10 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net