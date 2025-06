ROUNDUP: Sanofi will US-Pharmafirma für gut neun Milliarden Dollar kaufen

Aktien von Sanofi und Regeneron knicken ein: Arznei Itepekimab zeigt in Studien gemischte Ergebnisse

Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien

💡 Kostenfreies Webinar: Tradebesprechung - Was ist Lust und was ist Pflicht?

Handel in Frankfurt: MDAX schlussendlich in Rot

Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels in der Verlustzone

Zurückhaltung in London: FTSE 100 letztendlich im Minus

Börse Zürich in Rot: SMI schlussendlich schwächer

Bayer Leverkusen appoint Erik ten Hag as head coach

Bilanzen: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Termine und Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Heute im Fokus

Chinas Notenbank hält Leitzinsen für Kredite unverändert. Israels Armee: Drohnenangriff aus dem Iran abgewehrt - Dutzende Ziele in Iran. Google-Schwester Waymo visiert New Yorker Straßen an - EuGH-Generalanwältin fordert Milliardenstrafe für Google.