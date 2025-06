BASF-Aktie im Plus: Goldman Sachs Group senkt Kursziel - Einstufung auf "Buy"

Aktuelle Analyse

Hier sind die Resultate der genauen Betrachtung des BASF-Papiers durch Goldman Sachs Group Inc.-Analyst Georgina Fraser.

Werte in diesem Artikel

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BASF von 55 auf 54 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Georgina Fraser passte ihre Schätzungen am Donnerstag in ihrem Ausblick auf den Quartalsbericht etwas an. Zudem basiert ihr Kursziel nun bereits vollständig auf den Schätzungen für das Jahr 2026.

Wer­bung Wer­bung

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die BASF-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Im XETRA-Handel gewannen die BASF-Papiere um 10:57 Uhr 1,1 Prozent. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 28,82 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 277.326 BASF-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresanfang 2025 legte das Papier um 4,0 Prozent zu. Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte BASF am 30.07.2025 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2025 / 12:32 / GST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Wer­bung Wer­bung

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.