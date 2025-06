BASF im Fokus

BASF Aktie News: BASF am Freitagmittag mit positiven Vorzeichen

20.06.25 12:05 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 41,89 EUR.

Die BASF-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 41,89 EUR. Die BASF-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 42,02 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 41,79 EUR. Zuletzt wechselten 365.929 BASF-Aktien den Besitzer. Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 55,06 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BASF-Aktie mit einem Kursplus von 31,44 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 37,40 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BASF-Aktie derzeit noch 10,72 Prozent Luft nach unten. Nach 2,25 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,31 EUR je BASF-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 49,22 EUR an. Am 02.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,91 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,53 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,86 Prozent auf 17,40 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte BASF 17,55 Mrd. EUR umgesetzt. Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 30.07.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von BASF rechnen Experten am 29.07.2026. Im Vorfeld schätzen Experten, dass BASF einen Gewinn von 3,13 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur BASF-Aktie BASF-Aktie in Grün: JP Morgan Chase & Co. stuft BASF-Aktie mit Underweight ein DAX 40-Papier BASF-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BASF von vor 5 Jahren verloren Das verdienen DAX-Vorstandsvorsitzende im Vergleich zu ihren Mitarbeitern

