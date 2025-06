BASF Aktie News: BASF am Nachmittag tiefer

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BASF. Das Papier von BASF befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,2 Prozent auf 41,59 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die BASF-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 41,59 EUR. Das Tagestief markierte die BASF-Aktie bei 41,52 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 41,78 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 716.340 BASF-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 55,06 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 24,46 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 37,40 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BASF-Aktie 11,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten BASF-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,31 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 49,33 EUR an.

BASF gewährte am 02.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,91 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,53 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,86 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 17,40 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 17,55 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 30.07.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 29.07.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BASF-Aktie in Höhe von 3,12 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

BASF-Aktie in Grün: JP Morgan Chase & Co. stuft BASF-Aktie mit Underweight ein

DAX 40-Papier BASF-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BASF von vor 5 Jahren verloren

Das verdienen DAX-Vorstandsvorsitzende im Vergleich zu ihren Mitarbeitern