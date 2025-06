ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Lanxess auf 20 Euro - 'Sell'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für LANXESS von 19,30 auf 20,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Analystin Georgina Fraser passte ihre Schätzungen am Donnerstag in ihrem Ausblick auf den Quartalsbericht des Chemiekonzerns etwas an. Im schwierigeren Wirtschaftsumfeld ist sie etwas skeptischer geworden hinsichtlich einer Erholung der Auslastung und der Margen./ag/la

