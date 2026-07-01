BMW Aktie
Marktkap. 38,64 Mrd. EURKGV 7,84 Div. Rendite 4,72%
WKN 519000
ISIN DE0005190003
Symbol BAMXF
BMW Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat BMW auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Zu Investorenveranstaltungen an US-Produktionsstätten merkte Stephen Reitman in einer am Donnerstag vorliegenden Betrachtung an, dass die dortigen Geschäfte gegen den Branchentrend extrem gut liefen. Eine informelle Umfrage unter den Anwesenden untermauere auch seine Einschätzung, dass der neue Konzernchef einen guten ersten Eindruck hinterlassen habe. Denn Milan Nedeljkovic habe die gewaltigen Herausforderungen für BMW und die Branche durch Änderungen der CO2-Vorschriften, Zölle, den Preiskampf auf dem schwächelnden chinesischen Markt und die globalen Ambitionen chinesischer Automobilhersteller nicht heruntergespielt./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 23:34 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 04:10 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: FotograFFF / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BMW Outperform
|Unternehmen:
BMW AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
85,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
59,96 €
|Abst. Kursziel*:
41,76%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
60,52 €
|Abst. Kursziel aktuell:
40,45%
|
Analyst Name:
Stephen Reitman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
80,15 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BMW AG
|13:46
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|01.07.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.06.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|25.06.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|23.06.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|13:46
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|01.07.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.06.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|25.06.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|23.06.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|13:46
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|01.07.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.06.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|25.06.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|23.06.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|17.06.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|15.04.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|19.06.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|18.06.26
|BMW Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.06.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|17.06.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets