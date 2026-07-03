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Gold, Öl & Co. aktuell

Rohstoffpreise am Freitagabend

17.07.26 20:43 Uhr
Rohstoffpreise am Freitagabend | finanzen.net

So bewegen sich derzeit Goldpreis, Erdgaspreis & Co.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.166,25 USD 16,15 USD 0,51%
News
Baumwolle
0,77 USD -0,01 USD -0,80%
News
Bleipreis
1.830,20 USD 34,35 USD 1,91%
News
Dieselpreis Benzin
2,14 EUR 0,09 EUR 4,24%
News
EEX Strompreis Phelix DE
109,50 EUR -0,40 EUR -0,36%
News
Erdgaspreis - TTF
57,80 EUR 4,15 EUR 7,74%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2,92 USD 0,06 USD 1,99%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.005,07 USD 32,09 USD 0,81%
News
Haferpreis
3,41 USD -0,05 USD -1,30%
News
Heizölpreis
107,25 USD 0,79 USD 0,74%
News
Holzpreis
634,50 USD USD
News
Kaffeepreis
3,28 USD 0,07 USD 2,23%
News
Kakaopreis
4.096,00 GBP -3,00 GBP -0,07%
News
Kohlepreis
119,80 USD USD
News
Kupferpreis
13.563,35 USD 26,45 USD 0,20%
News
Lebendrindpreis
2,27 USD -0,03 USD -1,42%
News
Mageres Schwein Preis
1,02 USD 0,01 USD 1,30%
News
Maispreis
4,46 USD 0,04 USD 0,91%
News
Mastrindpreis
3,46 USD -0,01 USD -0,19%
News
Milchpreis
15,74 USD -0,02 USD -0,13%
News
Naphthapreis (European)
715,27 USD -4,56 USD -0,63%
News
Nickelpreis
17.149,00 USD 645,00 USD 3,91%
News
Ölpreis (Brent)
87,74 USD 3,51 USD 4,17%
News
Ölpreis (WTI)
82,10 USD 3,15 USD 3,99%
News
Orangensaftpreis
1,38 USD 0,04 USD 3,29%
News
Palladiumpreis
1.250,00 USD -21,50 USD -1,69%
News
Palmölpreis
4.529,00 MYR -8,00 MYR -0,18%
News
Platinpreis
1.595,00 USD -39,50 USD -2,42%
News
Rapspreis
536,25 EUR -4,75 EUR -0,88%
News
Reispreis
14,00 USD -0,02 USD -0,14%
News
Silberpreis
55,93 USD 0,40 USD 0,72%
News
Sojabohnenmehlpreis
321,00 USD -1,90 USD -0,59%
News
Sojabohnenölpreis
0,75 USD 0,02 USD 3,30%
News
Sojabohnenpreis
12,04 USD 0,09 USD 0,75%
News
Super Benzin
2,12 EUR 0,06 EUR 2,67%
News
Weizenpreis
228,75 EUR -2,75 EUR -1,19%
News
Zinkpreis
3.589,85 USD 36,75 USD 1,03%
News
Zinnpreis
52.852,00 USD 148,50 USD 0,28%
News
Zuckerpreis
0,15 USD USD 2,70%
News

Der Goldpreis ist am Abend geklettert. Um 20:40 Uhr legte der Goldpreis um 0,96 Prozent auf 4.011,26 US-Dollar zu, nachdem er am Vortag noch bei 3.972,98 US-Dollar gehandelt worden war.

Daneben präsentiert sich der Silberpreis mit einem Kursgewinn. Um 20:40 Uhr notiert der Silberpreis 1,03 Prozent stärker bei 56,10 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 55,53 US-Dollar.

Nach 1.634,50 US-Dollar am Vortag ist der Platinpreis am Freitagabend um -1,96 Prozent auf 1.602,50 US-Dollar gesunken.

Zudem zeigt sich der Palladiumpreis im Sinkflug. Um 20:38 Uhr gibt der Palladiumpreis um -1,49 Prozent auf 1.252,50 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 1.271,50 US-Dollar gemeldet wurde.

Inzwischen steigt der Ölpreis (Brent) um 4,49 Prozent auf 88,01 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (Brent) bei 84,23 US-Dollar.

Daneben wertet der Ölpreis (WTI) um 20:40 Uhr auf. Es geht 4,21 Prozent auf 82,27 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 78,95 US-Dollar stand.

Derweil notiert der Baumwolle bei 0,77 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,78 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,80 Prozent.

Mit dem Haferpreis geht es indes nach unten. Der Haferpreis gibt -1,30 Prozent auf 3,41 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 3,46 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen legt der Kaffeepreis um 2,23 Prozent auf 3,28 US-Dollar zu. Gestern war der Kaffeepreis noch 3,21 US-Dollar wert.

Mit dem Maispreis geht es indes nordwärts. Der Maispreis gewinnt 0,91 Prozent auf 4,46 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 4,42 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem zeigt sich der Mastrindpreis im Sinkflug. Um 20:05 Uhr gibt der Mastrindpreis um -0,19 Prozent auf 3,46 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 3,47 US-Dollar gemeldet wurde.

Daneben wertet der Orangensaftpreis um 20:00 Uhr auf. Es geht 3,29 Prozent auf 1,38 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 1,34 US-Dollar stand.

Währenddessen zeigt sich der Sojabohnenpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (11,95 US-Dollar) geht es um 0,75 Prozent auf 12,04 US-Dollar nach oben.

Zeitgleich verringert sich der Sojabohnenmehlpreis um -0,59 Prozent auf 321,00 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 322,90 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Sojabohnenölpreis im Aufwind. Um 20:20 Uhr zieht der Sojabohnenölpreis um 3,30 Prozent auf 0,75 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,72 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen legt der Zuckerpreis um 2,70 Prozent auf 0,15 US-Dollar zu. Gestern war der Zuckerpreis noch 0,14 US-Dollar wert.

Zeitgleich verstärkt sich der Erdgaspreis - Natural Gas um 2,13 Prozent auf 2,92 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 2,86 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Mageres Schwein Preis um 1,30 Prozent auf 1,02 US-Dollar. Am Vortag notierte der Mageres Schwein Preis bei 1,00 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Milchpreis Abschläge in Höhe von -0,13 Prozent auf 15,74 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Milchpreis bei 15,76 US-Dollar.

Währenddessen wird der Heizölpreis bei 107,52 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,99 Prozent im Vergleich zum Vortag (106,46 US-Dollar).

Zudem fällt der Reispreis. Um -0,14 Prozent reduziert sich der Reispreis um 20:20 Uhr auf 14,00 US-Dollar, nachdem der Reispreis am Vortag noch bei 14,02 US-Dollar lag.

Währenddessen wird der Holzpreis bei 637,00 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,39 Prozent im Vergleich zum Vortag (634,50 US-Dollar).

Währenddessen zeigt sich der Erdgaspreis - TTF im Plus. Im Vergleich zum Vortag (53,65 Euro) geht es um 7,74 Prozent auf 57,80 Euro nach oben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: panbazil / Shutterstock.com

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