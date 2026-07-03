Rohstoffpreise am Freitagabend
So bewegen sich derzeit Goldpreis, Erdgaspreis & Co.
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Der Goldpreis ist am Abend geklettert. Um 20:40 Uhr legte der Goldpreis um 0,96 Prozent auf 4.011,26 US-Dollar zu, nachdem er am Vortag noch bei 3.972,98 US-Dollar gehandelt worden war.
Daneben präsentiert sich der Silberpreis mit einem Kursgewinn. Um 20:40 Uhr notiert der Silberpreis 1,03 Prozent stärker bei 56,10 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 55,53 US-Dollar.
Nach 1.634,50 US-Dollar am Vortag ist der Platinpreis am Freitagabend um -1,96 Prozent auf 1.602,50 US-Dollar gesunken.
Zudem zeigt sich der Palladiumpreis im Sinkflug. Um 20:38 Uhr gibt der Palladiumpreis um -1,49 Prozent auf 1.252,50 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 1.271,50 US-Dollar gemeldet wurde.
Inzwischen steigt der Ölpreis (Brent) um 4,49 Prozent auf 88,01 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (Brent) bei 84,23 US-Dollar.
Daneben wertet der Ölpreis (WTI) um 20:40 Uhr auf. Es geht 4,21 Prozent auf 82,27 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 78,95 US-Dollar stand.
Derweil notiert der Baumwolle bei 0,77 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,78 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,80 Prozent.
Mit dem Haferpreis geht es indes nach unten. Der Haferpreis gibt -1,30 Prozent auf 3,41 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 3,46 US-Dollar an der Tafel standen.
Währenddessen legt der Kaffeepreis um 2,23 Prozent auf 3,28 US-Dollar zu. Gestern war der Kaffeepreis noch 3,21 US-Dollar wert.
Mit dem Maispreis geht es indes nordwärts. Der Maispreis gewinnt 0,91 Prozent auf 4,46 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 4,42 US-Dollar an der Tafel standen.
Zudem zeigt sich der Mastrindpreis im Sinkflug. Um 20:05 Uhr gibt der Mastrindpreis um -0,19 Prozent auf 3,46 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 3,47 US-Dollar gemeldet wurde.
Daneben wertet der Orangensaftpreis um 20:00 Uhr auf. Es geht 3,29 Prozent auf 1,38 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 1,34 US-Dollar stand.
Währenddessen zeigt sich der Sojabohnenpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (11,95 US-Dollar) geht es um 0,75 Prozent auf 12,04 US-Dollar nach oben.
Zeitgleich verringert sich der Sojabohnenmehlpreis um -0,59 Prozent auf 321,00 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 322,90 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der Sojabohnenölpreis im Aufwind. Um 20:20 Uhr zieht der Sojabohnenölpreis um 3,30 Prozent auf 0,75 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,72 US-Dollar gemeldet wurde.
Währenddessen legt der Zuckerpreis um 2,70 Prozent auf 0,15 US-Dollar zu. Gestern war der Zuckerpreis noch 0,14 US-Dollar wert.
Zeitgleich verstärkt sich der Erdgaspreis - Natural Gas um 2,13 Prozent auf 2,92 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 2,86 US-Dollar.
Indessen verstärkt sich der Mageres Schwein Preis um 1,30 Prozent auf 1,02 US-Dollar. Am Vortag notierte der Mageres Schwein Preis bei 1,00 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verbucht der Milchpreis Abschläge in Höhe von -0,13 Prozent auf 15,74 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Milchpreis bei 15,76 US-Dollar.
Währenddessen wird der Heizölpreis bei 107,52 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,99 Prozent im Vergleich zum Vortag (106,46 US-Dollar).
Zudem fällt der Reispreis. Um -0,14 Prozent reduziert sich der Reispreis um 20:20 Uhr auf 14,00 US-Dollar, nachdem der Reispreis am Vortag noch bei 14,02 US-Dollar lag.
Währenddessen wird der Holzpreis bei 637,00 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,39 Prozent im Vergleich zum Vortag (634,50 US-Dollar).
Währenddessen zeigt sich der Erdgaspreis - TTF im Plus. Im Vergleich zum Vortag (53,65 Euro) geht es um 7,74 Prozent auf 57,80 Euro nach oben.
Redaktion finanzen.net
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