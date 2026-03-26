Unilever Aktie
Marktkap. 114,29 Mrd. EURKGV 20,33 Div. Rendite 3,55%
WKN A41NM1
ISIN GB00BVZK7T90
Symbol UNLYF
Unilever Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Unilever von 6000 auf 5500 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Warren Ackerman wagte am Freitag einen Ausblick auf die Berichtssaison zum ersten Quartal im europäischen Lebensmittel- und Haushaltswarensektor. Fast alle Akteure hätten bereits negative Signale für den Jahresauftakt gegeben, aber entscheidend seien die Ausblicke auf das zweite Jahresviertel und die Zeit danach. Ein erneuter Inflationsschock werde wieder die Preissetzungsmacht auf die Probe stellen und Margenrisiken erhöhen. Seine Favoriten vor diesen Hintergründen sind L'Oreal, Danone und Unilever, während er auf Henkel und Essity am wenigsten setzt./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 04:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 04:50 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JOHN THYS/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Unilever Overweight
|Unternehmen:
Unilever PLC
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
55,00 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
52,90 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Warren Ackerman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
51,61 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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