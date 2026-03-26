DAX 22.445 -0,7%ESt50 5.539 -0,5%MSCI World 4.235 -0,2%Top 10 Crypto 8,9750 +0,2%Nas 21.408 -2,4%Bitcoin 58.720 -1,5%Euro 1,1522 -0,2%Öl 110,5 +4,3%Gold 4.434 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 DEUTZ 630500 Vonovia A1ML7J Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX tiefer -- Asiens Börsen überwiegend fester -- Pernod erwägt wohl Übernahme von Brown-Forman -- CTS Eventim knackt Umsatzmarke von 3 Milliarden Euro -- BASF im Fokus
Top News
CFD-Krypto-Broker Vergleich: Das sind die besten Anbieter (Werbung) CFD-Krypto-Broker Vergleich: Das sind die besten Anbieter (Werbung)
Ölpreise ziehen wieder an: DAX nach behauptetem Start mit Verlusten Ölpreise ziehen wieder an: DAX nach behauptetem Start mit Verlusten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Unilever Aktie

Kaufen
Verkaufen
Unilever Aktien-Sparplan
51,97 EUR -0,12 EUR -0,23 %
STU
51,97 EUR -0,25 EUR -0,48 %
HAML
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 114,29 Mrd. EUR

KGV 20,33 Div. Rendite 3,55%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A41NM1

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB00BVZK7T90

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol UNLYF

Barclays Capital

Unilever Overweight

09:16 Uhr
Unilever Overweight
Aktie in diesem Artikel
Unilever PLC
51,97 EUR -0,12 EUR -0,23%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Unilever von 6000 auf 5500 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Warren Ackerman wagte am Freitag einen Ausblick auf die Berichtssaison zum ersten Quartal im europäischen Lebensmittel- und Haushaltswarensektor. Fast alle Akteure hätten bereits negative Signale für den Jahresauftakt gegeben, aber entscheidend seien die Ausblicke auf das zweite Jahresviertel und die Zeit danach. Ein erneuter Inflationsschock werde wieder die Preissetzungsmacht auf die Probe stellen und Margenrisiken erhöhen. Seine Favoriten vor diesen Hintergründen sind L'Oreal, Danone und Unilever, während er auf Henkel und Essity am wenigsten setzt./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 04:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 04:50 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JOHN THYS/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Unilever Overweight

Unternehmen:
Unilever PLC		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
55,00 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
52,90 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Warren Ackerman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
51,61 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Unilever PLC

09:16 Unilever Overweight Barclays Capital
10.02.26 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.02.26 Unilever Overweight Barclays Capital
09.02.26 Unilever Hold Deutsche Bank AG
27.01.26 Unilever Neutral Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Unilever PLC

dpa-afx Musks X scheitert mit Klage gegen abtrünnige Werbekunden
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 liegt am Donnerstagmittag im Minus
finanzen.net Verluste in Europa: STOXX 50 fällt zum Start des Donnerstagshandels
finanzen.net Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 notiert nachmittags im Plus
finanzen.net Handel in Europa: STOXX 50 mittags mit grünem Vorzeichen
finanzen.net FTSE 100-Wert Unilever-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Unilever-Investment von vor einem Jahr verdient
finanzen.net Börse Europa: STOXX 50-Börsianer greifen zum Handelsstart zu
finanzen.net Schwacher Handel: STOXX 50 notiert zum Handelsstart im Minus
Benzinga Unilever Plots Massive Breakup, Eyes Food Spin-Off Deal With McCormick
MarketWatch Unilever shift to beauty proceeds with talks to sell division that sells mayonnaise and Marmite
RTE.ie Unilever confirms offer from US-based McCormick
Financial Times Unilever in talks to sell food division to spice and sauce maker McCormick
Business Times Unilever in talks to separate food business and combine it with McCormick: WSJ
Financial Times Unilever and Kraft Heinz held talks over food merger uniting ketchup and mayo
VentureBeat How to make your e-commerce product visible to AI agents? Use this new system trusted by L’Oréal, Unilever, Mars & Beiersdorf
Benzinga Unilever Taps Google&#39;s AI To Reinvent How We Shop Everyday Brands
RSS Feed
Unilever PLC zu myNews hinzufügen