Givaudan Aktie
Marktkap. 26,62 Mrd. EURKGV 27,10 Div. Rendite 2,29%
WKN 938427
ISIN CH0010645932
Symbol GVDBF
Givaudan Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Givaudan von 3550 auf 3050 Franken gesenkt, aber die Aktien von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Die Inflation komme bei den Zutatenherstellern innerhalb von Europas Chemiebranche an, schrieb Alex Sloane am Donnerstagnachmittag mit Blick auf den Kostensprung durch den Nahost-Krieg. Der Preisschock lasse das Preiskarussell wieder drehen. Das Hauptproblem sei aber der Absatz. Beim Aromenhersteller seien die Risiken besonders akut, mit Blick auf den Mix aus ölabhängigen Umsatzkosten, möglichen Problemen bei der Preiserhöhung und einer generellen Nahost-Abhängigkeit./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 16:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Givaudan Equal Weight
|Unternehmen:
Givaudan AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
3.050,00 CHF
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
2.646,00 CHF
|Abst. Kursziel*:
15,27%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
2.641,26 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
15,48%
|
Analyst Name:
Alex Sloane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
3.195,71 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Givaudan AG
|08:31
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
|26.03.26
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|24.03.26
|Givaudan Hold
|Deutsche Bank AG
|19.03.26
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:31
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
|26.03.26
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|24.03.26
|Givaudan Hold
|Deutsche Bank AG
|19.03.26
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.03.26
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|27.02.26
|Givaudan Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.26
|Givaudan Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.02.26
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.02.26
|Givaudan Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:31
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
|26.03.26
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|24.03.26
|Givaudan Hold
|Deutsche Bank AG
|19.03.26
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.