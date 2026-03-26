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Symbol GVDBF

Barclays Capital

Givaudan Equal Weight

08:31 Uhr
Givaudan Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
Givaudan AG
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Givaudan von 3550 auf 3050 Franken gesenkt, aber die Aktien von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Die Inflation komme bei den Zutatenherstellern innerhalb von Europas Chemiebranche an, schrieb Alex Sloane am Donnerstagnachmittag mit Blick auf den Kostensprung durch den Nahost-Krieg. Der Preisschock lasse das Preiskarussell wieder drehen. Das Hauptproblem sei aber der Absatz. Beim Aromenhersteller seien die Risiken besonders akut, mit Blick auf den Mix aus ölabhängigen Umsatzkosten, möglichen Problemen bei der Preiserhöhung und einer generellen Nahost-Abhängigkeit./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 16:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Givaudan Equal Weight

Unternehmen:
Givaudan AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
3.050,00 CHF
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
2.646,00 CHF		 Abst. Kursziel*:
15,27%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
2.641,26 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
15,48%
Analyst Name:
Alex Sloane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3.195,71 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Givaudan AG

08:31 Givaudan Equal Weight Barclays Capital
26.03.26 Givaudan Neutral UBS AG
24.03.26 Givaudan Hold Deutsche Bank AG
19.03.26 Givaudan Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.03.26 Givaudan Neutral JP Morgan Chase & Co.
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