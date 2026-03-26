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Barclays Capital

Beiersdorf Overweight

09:16 Uhr
Beiersdorf Overweight
Aktie in diesem Artikel
Beiersdorf AG
75,12 EUR 0,36 EUR 0,48%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Beiersdorf von 95 auf 86 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Warren Ackerman wagte am Freitag einen Ausblick auf die Berichtssaison zum ersten Quartal im europäischen Lebensmittel- und Haushaltswarensektor. Fast alle Akteure hätten bereits negative Signale für den Jahresauftakt gegeben, aber entscheidend seien die Ausblicke auf das zweite Jahresviertel und die Zeit danach. Ein erneuter Inflationsschock werde wieder die Preissetzungsmacht auf die Probe stellen und Margenrisiken erhöhen. Seine Favoriten vor diesen Hintergründen sind L'Oreal, Danone und Unilever, während er auf Henkel und Essity am wenigsten setzt./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 04:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 04:50 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Beiersdorf

Zusammenfassung: Beiersdorf Overweight

Unternehmen:
Beiersdorf AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
86,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
75,34 €		 Abst. Kursziel*:
14,15%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
75,12 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,48%
Analyst Name:
Warren Ackerman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
99,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Beiersdorf AG

09:16 Beiersdorf Overweight Barclays Capital
08:31 Beiersdorf Neutral Goldman Sachs Group Inc.
23.03.26 Beiersdorf Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.03.26 Beiersdorf Buy Goldman Sachs Group Inc.
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EQS Group EQS-PVR: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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