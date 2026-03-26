Delivery Hero Aktie
Marktkap. 4,75 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2E4K4
ISIN DE000A2E4K43
Symbol DLVHF
Delivery Hero Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Delivery Hero von 36,90 auf 35,10 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Der Moment der Wahrheit stehe bei dem Essenslieferdienst noch bevor, schrieb Andrew Ross am Donnerstagabend. In den kommenden Monaten würden durch die Hauptversammlung, die strategischen Überlegungen und die Entscheidung über die Zukunft der Prosus-Anteile bedeutende Impulse erwartet. Im Geschäftsbericht und im Ausblick für 2026 habe es keine gravierenden negativen Aspekte gegeben./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 23:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Delivery Hero
Zusammenfassung: Delivery Hero Overweight
|Unternehmen:
Delivery Hero
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
35,10 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
15,34 €
|Abst. Kursziel*:
128,89%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
15,36 €
|Abst. Kursziel aktuell:
128,52%
|
Analyst Name:
Andrew Ross
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
28,79 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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