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WKN A2E4K4

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Symbol DLVHF

Barclays Capital

Delivery Hero Overweight

09:31 Uhr
Delivery Hero Overweight
Aktie in diesem Artikel
Delivery Hero
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Delivery Hero von 36,90 auf 35,10 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Der Moment der Wahrheit stehe bei dem Essenslieferdienst noch bevor, schrieb Andrew Ross am Donnerstagabend. In den kommenden Monaten würden durch die Hauptversammlung, die strategischen Überlegungen und die Entscheidung über die Zukunft der Prosus-Anteile bedeutende Impulse erwartet. Im Geschäftsbericht und im Ausblick für 2026 habe es keine gravierenden negativen Aspekte gegeben./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 23:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Delivery Hero

Zusammenfassung: Delivery Hero Overweight

Unternehmen:
Delivery Hero		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
35,10 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
15,34 €		 Abst. Kursziel*:
128,89%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
15,36 €		 Abst. Kursziel aktuell:
128,52%
Analyst Name:
Andrew Ross 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
28,79 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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