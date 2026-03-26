Novartis Aktie
Marktkap. 238,84 Mrd. EURKGV 18,30 Div. Rendite 3,38%
WKN 904278
ISIN CH0012005267
Symbol NVSEF
Novartis Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 120 Franken auf "Equal Weight" belassen. James Gordon sieht sich in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf die Zahlen zum ersten Quartal auf Augenhöhe mit dem Analystenkonsens, was die Umsatzentwicklung des Pharmakonzerns betrifft. Auf der Ergebnisseite jedoch sei er etwas anspruchsvoller, ergänzte der Experte. Er rechnet damit, dass die Ziele für das Gesamtjahr bestätigt werden./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 00:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Novartis Equal Weight
|Unternehmen:
Novartis AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
120,00 CHF
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
119,84 CHF
|Abst. Kursziel*:
0,13%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
James Gordon
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
116,88 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Novartis AG
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