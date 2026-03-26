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Symbol NVSEF

Barclays Capital

Novartis Equal Weight

09:26 Uhr
Novartis Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
Novartis AG
130,20 EUR 0,90 EUR 0,70%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 120 Franken auf "Equal Weight" belassen. James Gordon sieht sich in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf die Zahlen zum ersten Quartal auf Augenhöhe mit dem Analystenkonsens, was die Umsatzentwicklung des Pharmakonzerns betrifft. Auf der Ergebnisseite jedoch sei er etwas anspruchsvoller, ergänzte der Experte. Er rechnet damit, dass die Ziele für das Gesamtjahr bestätigt werden./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 00:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Novartis Equal Weight

Unternehmen:
Novartis AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
120,00 CHF
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
119,84 CHF		 Abst. Kursziel*:
0,13%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
James Gordon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
116,88 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novartis AG

09:26 Novartis Equal Weight Barclays Capital
24.03.26 Novartis Buy Deutsche Bank AG
23.03.26 Novartis Neutral UBS AG
20.03.26 Novartis Equal Weight Barclays Capital
20.03.26 Novartis Sell Goldman Sachs Group Inc.
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