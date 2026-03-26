CTS Eventim Aktie
53,70 EUR -13,50 EUR -20,09 %
Marktkap. 6,19 Mrd. EURKGV 24,58 Div. Rendite 2,03%
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CTS Eventim Overweight
09:31 Uhr
Aktie in diesem Artikel
53,70 EUR -13,50 EUR -20,09%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für CTS Eventim Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 05:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 05:32 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 05:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 05:32 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com
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Zusammenfassung: CTS Eventim Overweight
|Unternehmen:
CTS Eventim
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
98,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
59,00 €
|Abst. Kursziel*:
66,10%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
53,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
82,50%
|
Analyst Name:
Bernd Klanten
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
109,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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