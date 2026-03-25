Danone Aktie

67,86 EUR -0,08 EUR -0,12 %
62,25 CHF +0,25 CHF +0,41 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 43,37 Mrd. EUR

KGV 27,19 Div. Rendite 2,93%
WKN 851194

ISIN FR0000120644

Symbol GPDNF

Barclays Capital

Danone Overweight

09:16 Uhr
Danone Overweight
Danone S.A.
67,86 EUR -0,08 EUR -0,12%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Danone von 83 auf 81 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Warren Ackerman wagte am Freitag einen Ausblick auf die Berichtssaison zum ersten Quartal im europäischen Lebensmittel- und Haushaltswarensektor. Fast alle Akteure hätten bereits negative Signale für den Jahresauftakt gegeben, aber entscheidend seien die Ausblicke auf das zweite Jahresviertel und die Zeit danach. Ein erneuter Inflationsschock werde wieder die Preissetzungsmacht auf die Probe stellen und Margenrisiken erhöhen. Seine Favoriten vor diesen Hintergründen sind L'Oreal, Danone und Unilever, während er auf Henkel und Essity am wenigsten setzt./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 04:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 04:50 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Danone Overweight

Unternehmen:
Danone S.A.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
81,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
67,86 €		 Abst. Kursziel*:
19,36%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
67,86 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,36%
Analyst Name:
Warren Ackerman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
83,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Danone S.A.

09:16 Danone Overweight Barclays Capital
24.03.26 Danone Buy UBS AG
24.03.26 Danone Overweight Barclays Capital
23.03.26 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.03.26 Danone Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

