Heute im Fokus
DAX tiefer -- Asiens Börsen überwiegend fester -- Pernod erwägt wohl Übernahme von Brown-Forman -- CTS Eventim knackt Umsatzmarke von 3 Milliarden Euro -- BASF im Fokus
Top News
Streaming-Schock oder Geniestreich? Netflix erhöht die Preise und plant 20 Mrd. Budget für neuen Content! Streaming-Schock oder Geniestreich? Netflix erhöht die Preise und plant 20 Mrd. Budget für neuen Content!
Ölpreise ziehen wieder an: DAX nach behauptetem Start mit Verlusten - "Eskalationsgefahr hinter den Schlagzeilen" Ölpreise ziehen wieder an: DAX nach behauptetem Start mit Verlusten - "Eskalationsgefahr hinter den Schlagzeilen"
Ryanair Aktie

24,74 EUR -0,10 EUR -0,40 %
24,86 EUR +0,04 EUR +0,16 %
Marktkap. 26,04 Mrd. EUR

KGV 12,73 Div. Rendite 2,42%
WKN A1401Z

ISIN IE00BYTBXV33

Symbol RYAOF

UBS AG

Ryanair Buy

08:36 Uhr
Ryanair Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Ryanair von 33,50 auf 33,15 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jarrod Castle passte seine Schätzungen für Europas Fluggesellschaften am Donnerstagnachmittag an die gestiegenen Treibstoffkosten und sonstige absehbare Auswirkungen des Iran-Kriegs an. Die Prognosen blieben aber äußerst wackelig angesichts der derzeitigen Unsicherheit. Am deutlichsten sinken Castles Schätzungen bei Air France-KLM und Wizz Air. Ryanair hält er für am besten durch Absicherungsgeschäfte stabilisiert./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 15:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ryanair Buy

Unternehmen:
Ryanair		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
33,15 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
25,44 €		 Abst. Kursziel*:
30,31%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
24,74 €		 Abst. Kursziel aktuell:
33,99%
Analyst Name:
Jarrod Castle 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
32,02 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ryanair

08:36 Ryanair Buy UBS AG
19.03.26 Ryanair Buy Deutsche Bank AG
19.03.26 Ryanair Outperform RBC Capital Markets
10.03.26 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.03.26 Ryanair Outperform RBC Capital Markets
