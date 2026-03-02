Ryanair Aktie
Marktkap. 26,04 Mrd. EURKGV 12,73 Div. Rendite 2,42%
WKN A1401Z
ISIN IE00BYTBXV33
Symbol RYAOF
Ryanair Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Ryanair von 33,50 auf 33,15 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jarrod Castle passte seine Schätzungen für Europas Fluggesellschaften am Donnerstagnachmittag an die gestiegenen Treibstoffkosten und sonstige absehbare Auswirkungen des Iran-Kriegs an. Die Prognosen blieben aber äußerst wackelig angesichts der derzeitigen Unsicherheit. Am deutlichsten sinken Castles Schätzungen bei Air France-KLM und Wizz Air. Ryanair hält er für am besten durch Absicherungsgeschäfte stabilisiert./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 15:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Ryanair Buy
|Unternehmen:
Ryanair
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
33,15 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
25,44 €
|Abst. Kursziel*:
30,31%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
24,74 €
|Abst. Kursziel aktuell:
33,99%
|
Analyst Name:
Jarrod Castle
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
32,02 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Ryanair
|08:36
|Ryanair Buy
|UBS AG
|19.03.26
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|19.03.26
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|10.03.26
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
