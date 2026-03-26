Henkel vz. Aktie
Marktkap. 26,48 Mrd. EURKGV 14,17 Div. Rendite 2,97%
WKN 604843
ISIN DE0006048432
Symbol HENOF
Henkel vz Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Henkel von 75 auf 70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Warren Ackerman wagte am Freitag einen Ausblick auf die Berichtssaison zum ersten Quartal im europäischen Lebensmittel- und Haushaltswarensektor. Fast alle Akteure hätten bereits negative Signale für den Jahresauftakt gegeben, aber entscheidend seien die Ausblicke auf das zweite Jahresviertel und die Zeit danach. Ein erneuter Inflationsschock werde wieder die Preissetzungsmacht auf die Probe stellen und Margenrisiken erhöhen. Seine Favoriten vor diesen Hintergründen sind L'Oreal, Danone und Unilever, während er auf Henkel und Essity am wenigsten setzt./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 04:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 04:50 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Henkel AG
Zusammenfassung: Henkel vz. Equal Weight
|Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
70,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
67,46 €
|Abst. Kursziel*:
3,77%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
67,34 €
|Abst. Kursziel aktuell:
3,95%
|
Analyst Name:
Warren Ackerman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
75,05 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
|09:16
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|26.03.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|26.03.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.03.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|26.03.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:16
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|26.03.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|26.03.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.03.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|26.03.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|06.02.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|12.01.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|08.12.25
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|02.12.25
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|26.03.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.03.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:16
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|26.03.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|26.03.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.03.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|23.03.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.