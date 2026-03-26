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Symbol HENOF

Barclays Capital

Henkel vz Equal Weight

09:16 Uhr
Henkel vz Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
Henkel KGaA Vz.
67,34 EUR -0,28 EUR -0,41%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Henkel von 75 auf 70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Warren Ackerman wagte am Freitag einen Ausblick auf die Berichtssaison zum ersten Quartal im europäischen Lebensmittel- und Haushaltswarensektor. Fast alle Akteure hätten bereits negative Signale für den Jahresauftakt gegeben, aber entscheidend seien die Ausblicke auf das zweite Jahresviertel und die Zeit danach. Ein erneuter Inflationsschock werde wieder die Preissetzungsmacht auf die Probe stellen und Margenrisiken erhöhen. Seine Favoriten vor diesen Hintergründen sind L'Oreal, Danone und Unilever, während er auf Henkel und Essity am wenigsten setzt./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 04:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 04:50 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Henkel AG

Zusammenfassung: Henkel vz. Equal Weight

Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
70,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
67,46 €		 Abst. Kursziel*:
3,77%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
67,34 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,95%
Analyst Name:
Warren Ackerman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
75,05 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Henkel KGaA Vz.

09:16 Henkel vz. Equal Weight Barclays Capital
26.03.26 Henkel vz. Equal Weight Barclays Capital
26.03.26 Henkel vz. Hold Jefferies & Company Inc.
26.03.26 Henkel vz. Neutral UBS AG
26.03.26 Henkel vz. Underweight JP Morgan Chase & Co.
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