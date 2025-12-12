DAX24.361 +0,3%Est505.779 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,41 +2,2%Nas23.594 -0,3%Bitcoin78.938 +0,2%Euro1,1727 -0,1%Öl61,20 -0,6%Gold4.328 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Oracle 871460 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 SAP 716460 TUI TUAG50
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Korrekturtrend geknackt: DAX im Plus -- NEL investiert in Effizienz -- Broadcom mit starken Zahlen -- Apple, BioNTech, lululemon, RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, TKMS im Fokus
Top News
Weihnachtsrally gestartet: Grüne Vorzeichen treiben DAX in Richtung Rekordhoch Weihnachtsrally gestartet: Grüne Vorzeichen treiben DAX in Richtung Rekordhoch
Aktien von Tilray, Aurora und Canopy Growth stark gefragt: Mögliche Marihuana-Neuklassifizierung in den USA Aktien von Tilray, Aurora und Canopy Growth stark gefragt: Mögliche Marihuana-Neuklassifizierung in den USA
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Rekordausschüttung bei DWS Top Dividende: 2025 schüttet der Fonds 5,10 EUR pro LD-Anteil aus. Alle Infos hier. Investitionen unterliegen Risiken.

ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Schott Pharma auf 25,7 Euro - 'Buy'

12.12.25 11:45 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
SCHOTT Pharma
15,22 EUR -0,08 EUR -0,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für SCHOTT Pharma von 24,7 auf 25,7 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe nach den endgültigen Zahlen nun sein Modell angepasst, um die 2026er-Ziele des Managements zu berücksichtigen, schrieb Olivier Calvet am Freitag. Die Schwäche bei den Glasspritzen scheine aber ein einmaliger Sondereffekt zu sein, der mit einem einzigen Impfstoffanbieter zusammenhänge. Das neue Kursziel basiere auf einem um ein Jahr in die Zukunft verschobenen Zeitraum./rob/tav/ag

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2025 / 07:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Ausgewählte Hebelprodukte auf SCHOTT Pharma

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SCHOTT Pharma

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu SCHOTT Pharma

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu SCHOTT Pharma

DatumRatingAnalyst
11:16SCHOTT Pharma BuyUBS AG
10:56SCHOTT Pharma BuyUBS AG
08:01SCHOTT Pharma BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.12.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
11.12.2025SCHOTT Pharma Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
11:16SCHOTT Pharma BuyUBS AG
10:56SCHOTT Pharma BuyUBS AG
08:01SCHOTT Pharma BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.12.2025SCHOTT Pharma KaufenDZ BANK
05.12.2025SCHOTT Pharma BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.12.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
11.12.2025SCHOTT Pharma Sector PerformRBC Capital Markets
08.12.2025SCHOTT Pharma HoldDeutsche Bank AG
08.12.2025SCHOTT Pharma Equal WeightBarclays Capital
05.12.2025SCHOTT Pharma Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
13.12.2024SCHOTT Pharma VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SCHOTT Pharma nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen