DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie
Marktkap. 55,82 Mrd. EURKGV 15,14 Div. Rendite 4,07%
WKN 555200
ISIN DE0005552004
Symbol DPSTF
DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DHL Group auf "Hold" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Die Luftfrachtraten hätten im Mai vier Prozent unter dem Vorjahreswert gelegen und seien damit auf das Niveau vom Januar zurückgekehrt, schrieb Michael Aspinall in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Die Seefrachtraten seien um 31 Prozent gefallen./edh/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2026 / 06:28 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 10:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Deutsche Post
Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
52,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
50,42 €
|Abst. Kursziel*:
3,13%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
51,12 €
|Abst. Kursziel aktuell:
1,72%
|
Analyst Name:
Michael Aspinall
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
51,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|17:16
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.05.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|Barclays Capital
|22.05.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|UBS AG
|22.05.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|Deutsche Bank AG
|19.05.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|Barclays Capital
|17:16
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.05.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|Barclays Capital
|22.05.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|UBS AG
|22.05.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|Deutsche Bank AG
|19.05.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|Barclays Capital
|22.05.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|Barclays Capital
|22.05.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|Deutsche Bank AG
|19.05.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|Barclays Capital
|06.05.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|Barclays Capital
|30.04.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen
|DZ BANK
|11.11.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|17:16
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.05.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|UBS AG
|06.05.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Warburg Research
|04.05.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research