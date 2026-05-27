Rheinmetall 703000 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NEL ASA A0B733 Plug Power A1JA81 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 adidas A1EWWW Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 AMD (Advanced Micro Devices) 863186
DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie

Marktkap. 55,82 Mrd. EUR

KGV 15,14 Div. Rendite 4,07%
WKN 555200

ISIN DE0005552004

Symbol DPSTF

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DHL Group auf "Hold" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Die Luftfrachtraten hätten im Mai vier Prozent unter dem Vorjahreswert gelegen und seien damit auf das Niveau vom Januar zurückgekehrt, schrieb Michael Aspinall in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Die Seefrachtraten seien um 31 Prozent gefallen./edh/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2026 / 06:28 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 10:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Hold

Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
52,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
50,42 €		 Abst. Kursziel*:
3,13%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
51,12 €		 Abst. Kursziel aktuell:
1,72%
Analyst Name:
Michael Aspinall 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
51,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

17:16 DHL Group (ex Deutsche Post) Hold Jefferies & Company Inc.
22.05.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight Barclays Capital
22.05.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral UBS AG
22.05.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Buy Deutsche Bank AG
19.05.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight Barclays Capital
