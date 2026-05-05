NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat DHL Group von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 60 auf 52 Euro gesenkt. Angesichts gewisser konjunktureller Risiken und eines klareren Kurses des Konkurrenten Kühne + Nagel sehe er für die Aktie des deutschen Logistikriesen kurzfristig weniger Aufwärtspotenzial als bei den Schweizern, begründete Michael Aspinall sein neues Anlagevotum in einer am Dienstag vorliegenden Studie. DHL sei aber nach wie vor ein qualitativ hochwertiges und auf Kostensenkungen ausgerichtetes Unternehmen, betonte er./edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 15:55 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 15:55 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
52,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
46,42 €
|Abst. Kursziel*:
12,02%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
44,85 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,94%
|
Analyst Name:
Michael Aspinall
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
49,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
