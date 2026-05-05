DAX 24.402 +1,7%ESt50 5.870 +1,8%MSCI World 4.683 +0,1%Top 10 Crypto 10,60 +1,9%Nas 25.326 +1,0%Bitcoin 69.430 +0,5%Euro 1,1733 +0,3%Öl 108,3 -1,8%Gold 4.665 +2,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Infineon 623100 NEL ASA A0B733 SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Palantir A2QA4J Intel 855681
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stärker erwartet -- Chinas Börsen im Plus -- Neue Rekorde in Südkorea -- HENSOLDT: Milliarden-Orderbuch sprengt Analysten-Erwartungen -- AMD, Lucid, Strategy, Super Micro im Fokus
Top News
Bayer Aktie steigt: Übernahme stärkt Pipeline für potenzielle Augenmedikamente Bayer Aktie steigt: Übernahme stärkt Pipeline für potenzielle Augenmedikamente
AIXTRON-Aktie im Fokus: Berenberg stuft auf "Hold" herab und erhöht Kursziel AIXTRON-Aktie im Fokus: Berenberg stuft auf "Hold" herab und erhöht Kursziel
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
44,85 EUR -1,43 EUR -3,09 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 52,28 Mrd. EUR

KGV 15,14 Div. Rendite 4,07%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 555200

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005552004

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DPSTF

Jefferies & Company Inc.

DHL Group (ex Deutsche Post) Hold

08:01 Uhr
DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
Aktie in diesem Artikel
DHL Group (ex Deutsche Post)
44,85 EUR -1,43 EUR -3,09%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat DHL Group von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 60 auf 52 Euro gesenkt. Angesichts gewisser konjunktureller Risiken und eines klareren Kurses des Konkurrenten Kühne + Nagel sehe er für die Aktie des deutschen Logistikriesen kurzfristig weniger Aufwärtspotenzial als bei den Schweizern, begründete Michael Aspinall sein neues Anlagevotum in einer am Dienstag vorliegenden Studie. DHL sei aber nach wie vor ein qualitativ hochwertiges und auf Kostensenkungen ausgerichtetes Unternehmen, betonte er./edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 15:55 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 15:55 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Markus Mainka / Shutterstock.com

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Hold

Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
52,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
46,42 €		 Abst. Kursziel*:
12,02%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
44,85 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,94%
Analyst Name:
Michael Aspinall 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
49,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

08:01 DHL Group (ex Deutsche Post) Hold Jefferies & Company Inc.
05.05.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Hold Warburg Research
04.05.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform Bernstein Research
01.05.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Hold Deutsche Bank AG
30.04.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

Dow Jones Beschlossene Sache DHL-Aktie im Fokus: HV segnet Namensänderung bei börsennotierter Holding ab DHL-Aktie im Fokus: HV segnet Namensänderung bei börsennotierter Holding ab
dpa-afx ROUNDUP 2: Die Post heißt bald nicht mehr Post
dpa-afx Neuer Konzernname: Deutsche Post wird zu DHL
dpa-afx Neuer Konzernname: Deutsche Post wird zu DHL
finanzen.net XETRA-Handel: DAX zum Handelsende stärker
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX legt letztendlich zu
finanzen.net Börse Europa in Grün: Anleger lassen Euro STOXX 50 zum Ende des Dienstagshandels steigen
finanzen.net Logistik-Gigant im Wandel: DHL-Aktie zwischen neuem Namen und der "Amazon-Gefahr"
finanzen.net DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Nachmittag mit Verlusten
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Post AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Post AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Post AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-DD: Deutsche Post AG: Jörg von Dosky, Entitlement to a transfer of 36.4923 shares without additional payment in connection with the participation in an employee share offering (share ...
RSS Feed
DHL Group (ex Deutsche Post) zu myNews hinzufügen