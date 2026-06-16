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DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie

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52,56 EUR +0,08 EUR +0,15 %
STU
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DHL Group (ex Deutsche Post) jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 58,38 Mrd. EUR

KGV 15,14 Div. Rendite 4,07%
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JP Morgan Chase & Co.

DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight

18:01 Uhr
DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
Aktie in diesem Artikel
DHL Group (ex Deutsche Post)
52,56 EUR 0,08 EUR 0,15%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group anlässlich der "European Industrials Conference" der US-Bank auf "Overweight" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Das Management habe sich zuversichtlich gezeigt, dass der Logistikkonzern die anhaltenden konjunkturellen und handelspolitischen Unsicherheiten meistern könne, schrieb Alexia Dogani in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In der nächsten Phase gehe es vor allem darum, das Volumenwachstum aus eigener Kraft wieder aufzunehmen, dabei die Kostendisziplin beizubehalten und die Vorteile einer verbesserten operativen Hebelwirkung zu nutzen./rob/edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2026 / 14:35 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2026 / 14:35 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Erasmus Wolff / Shutterstock.com

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight

Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
52,62 €		 Abst. Kursziel*:
14,03%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
52,56 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,16%
Analyst Name:
Alexia Dogani 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
51,69 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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