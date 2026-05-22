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Krypto-Marktbericht

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Samstagmittag

23.05.26 12:43 Uhr
Kryptowährungen im Überblick: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co. | finanzen.net

Kryptokurse am Mittag.

Werte in diesem Artikel
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58.751,8382 CHF -457,9113 CHF -0,77%
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64.530,7395 EUR -499,7109 EUR -0,77%
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55.715,3953 GBP -448,9890 GBP -0,80%
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11.921.501,2778 JPY -96.975,3538 JPY -0,81%
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BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
74.881,4530 USD -609,1226 USD -0,81%
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1.598,6283 CHF -20,3863 CHF -1,26%
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1.755,8713 EUR -22,3028 EUR -1,25%
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ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1.516,0072 GBP -19,7358 GBP -1,29%
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324.382,1795 JPY -4.247,6285 JPY -1,29%
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65,1423 CHF -0,9425 CHF -1,43%
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71,5497 EUR -1,0316 EUR -1,42%
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61,7755 GBP -0,9102 GBP -1,45%
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83,0263 USD -1,2297 USD -1,46%
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1,0470 CHF 0,0005 CHF 0,05%
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XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
0,9929 GBP 0,0003 GBP 0,03%
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Bitcoin ist am Mittag 74.640,89 US-Dollar wert. So fiel der Bitcoin-Kurs um 12:26 um 1,13 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 75.490,58 US-Dollar stand.

Auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 notiert heute tiefer. Bei einem Kurs von 9,49 EUR beträgt die Performance seit Auflage damit 2,9 Prozent.

Indes fällt der Litecoin-Kurs. Für Litecoin geht es nach 52,58 US-Dollar am Vortag auf 52,02 US-Dollar nach unten (1,06 Prozent).

Indessen verringert sich der Ethereum-Kurs um 1,80 Prozent auf 2.027,06 US-Dollar. Am Vortag notierte Ethereum bei 2.064,19 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Bitcoin Cash-Kurs im Sinkflug. Um 12:26 gibt Bitcoin Cash um 4,28 Prozent auf 344,81 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 360,22 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit muss Ripple Verluste verbuchen. Um 12:26 fällt der Ripple-Kurs um 1,29 Prozent auf 1,317 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1,334 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit geht es für Monero bergab. Um 12:26 steht ein Minus von 2,09 Prozent auf 373,46 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Monero-Kurs noch bei 381,44 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2423 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 12:26 auf 0,2386 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1435 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 12:26 auf 0,1409 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3620 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 12:26 auf 0,3613 US-Dollar beziffert.

Währenddessen zeigt sich Binancecoin im Minus. Im Vergleich zum Vortag (649,70 US-Dollar) geht es um 1,69 Prozent auf 638,72 US-Dollar nach unten.

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Samstagmittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0993 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1021 US-Dollar.

Währenddessen wird Solana bei 82,16 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 2,49 Prozent im Vergleich zum Vortag (84,26 US-Dollar).

Mit dem Avalanche-Kurs geht es indes nach unten. Avalanche verliert 2,71 Prozent auf 8,893 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 9,141 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen verliert der Chainlink-Kurs um 2,32 Prozent auf 9,190 US-Dollar. Gestern war Chainlink noch 9,408 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit geht es für Sui bergab. Um 12:26 steht ein Minus von 4,37 Prozent auf 1,003 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Sui-Kurs noch bei 1,048 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com