Potenzieller Milliardenmarkt

AstraZeneca-Aktie im Fokus: Rechte an Adipositas-Medikamenten von Chinas CSPC gesichert

30.01.26 09:57 Uhr
Aktie im Fokus: AstraZeneca sichert sich CSPC-Rechte für Adipositas-Medikamente | finanzen.net

AstraZeneca hat eine Kooperations- und Lizenzvereinbarung mit der chinesischen CSPC Pharmaceutical geschlossen, um sich die Rechte außerhalb Chinas an einem Portfolio experimenteller Medikamente gegen Adipositas und Diabetes zu sichern.

Das Geschäft hat ein potenzielles Volumen in Milliardenhöhe.

Wie der britische Pharmariese am Freitag mitteilte, erhält CSPC eine Vorabzahlung von 1,2 Milliarden US-Dollar. Zudem hat das Unternehmen Anspruch auf Meilensteinzahlungen für Entwicklung und Zulassung von bis zu 3,5 Milliarden Dollar sowie weitere Zahlungen, die an Vermarktungs- und Umsatzziele geknüpft sind. CSPC gab separat bekannt, dass die potenziellen umsatzabhängigen Meilensteinzahlungen einen Wert von bis zu 13,8 Milliarden Dollar erreichen könnten.

Pharmakonzerne wie Pfizer und Roche setzen verstärkt auf Zukäufe und Partnerschaften, um in den schnell wachsenden Markt für Abnehmpräparate einzusteigen, der derzeit von Eli Lilly und Novo Nordisk dominiert wird. Pfizer setzte sich im vergangenen Jahr in einem Bieterstreit gegen Novo Nordisk um den Adipositas-Spezialisten Metsera durch, während Roche einen Lizenzvertrag mit der dänischen Zealand Pharma abschloss und zuvor Carmot Therapeutics kaufte.

AstraZeneca und CSPC erklärten, dass sich ihre Zusammenarbeit zunächst auf vier Programme konzentrieren werde, von denen eines bereits in die frühe klinische Testphase geht, während drei weitere experimentelle Medikamente diese Phase noch nicht erreicht haben. Zudem wollen die Unternehmen bei vier weiteren Programmen kooperieren, die Technologieplattformen von CSPC nutzen.

DJG/DJN/sha/cbr

DOW JONES

mehr Analysen