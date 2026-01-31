GNW-News: Bodor Laser führt das Konzept des "Extreme Speed" in der Rohrbearbeitung ein und bringt die Hochgeschwindigkeits-Rohrlaserschneidemaschine der SK-S...
^JINAN, China, Feb. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bodor Laser, ein weltweit
tätiger Hersteller von Laserschneidlösungen, hat die Markteinführung
seiner Hochgeschwindigkeits-Laserschneidmaschine für Rohre der SK-Serie bekannt
gegeben und gleichzeitig sein neues?Extreme Speed"-Konzept für die
Rohrbearbeitung vorgestellt. Das Konzept konzentriert sich auf die Verbesserung
der gesamten Fertigungseffizienz durch die Kombination von hoher
Geschwindigkeit, struktureller Stabilität und intelligenter Automatisierung im
gesamten Produktionsprozess.
Die Hochgeschwindigkeits-Rohrlaserschneidemaschine der SK-Serie von Bodor Laser
Die SK-Serie ist für den zuverlässigen Betrieb unter
Hochgeschwindigkeitsbedingungen ausgelegt und liefert eine maximale
Beschleunigung von 2,7 G und eine maximale Drehzahl von 260 U/min. Das hintere
Spannfutter erreicht seine Position in 2,5 Sekunden und ermöglicht so eine
schnelle Positionierung des Rohrs und kontinuierliches Schneiden. Interne Tests
haben ergeben, dass das System bei 2,7 G eine bis zu 1,8-mal höhere
Verarbeitungseffizienz erzielt als bei 1 G.
Die Präzision wird durch eine Geschwindigkeit der Z-Achse des Laserkopfs von bis
zu 60 m/min gewährleistet, unterstützt durch einen verbesserten adaptiven
Nachführungsalgorithmus, der eine schnelle und genaue Höhenanpassung während des
Schneidens ermöglicht. Das System unterstützt auch das gleichzeitige Laden und
Schneiden, wodurch die Ladezeit für Rohre auf etwa 8 Sekunden reduziert und die
Gesamtverarbeitungseffizienz um mehr als 20 % gesteigert wird.
Um Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten zu gewährleisten, verfügt die SK-Serie
über die von Bodor Laser entwickelte Bogenbrückenkonstruktion. Das
dreidimensionale dreieckige Getriebedesign optimiert die Kraftverteilung bei
schnellen Bewegungen und verbessert so die mechanische Balance und die
Langzeitstabilität.
Das Spannfuttersystem wird aus hochfesten Legierungsmaterialien hergestellt und
einer fortschrittlichen Wärmebehandlung unterzogen. Im Vergleich zur vorherigen
Generation hat sich die Positioniergenauigkeit um über 20 % verbessert. Darüber
hinaus ermöglicht die Frontspannfutter-Überhubtechnologie das doppelte Spannen
von langen Rohren und gewährleistet so eine gleichbleibende Genauigkeit während
des gesamten Schneidprozesses.
Als Reaktion auf den Wandel in der Branche hin zu einer Produktion mit kleinen
Losgrößen und hoher Vielfalt integriert die SK-Serie ein KI-basiertes
intelligentes Verschachtelungssystem, das die Schnittwege automatisch optimiert.
Im Vergleich zu herkömmlichen Verschachtelungsmethoden erhöht das System die
Schneidleistung um bis zu 30 % und verbessert die Materialausnutzung, was unter
umfassenden Produktionsbedingungen zu jährlichen Einsparungen von mehr als
1.000 Rohren führt.
Dank optionaler Konfigurationen - darunter Nullschnitt, Gehrungsschnitt sowie
Be- und Entladen nach der Unterstützung - lässt sich die SK-Serie an eine
Vielzahl anspruchsvoller Fertigungsanforderungen anpassen. Mit dem?Extreme
Speed"-Konzept strebt Bodor Laser danach, neue Maßstäbe für Effizienz und
Zuverlässigkeit beim Laserschneiden von Rohren zu setzen.
Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d9239c7d-69b3-4ac8-b2f1-
4e628137ff79
Kontakte
Bodor Laser
www.bodor.com
Jack Thompson
info@bodor.comÂ°