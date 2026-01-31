GNW-News: Bodor Laser führt das Konzept des "Extreme Speed" in der Rohrbearbeitung ein und bringt die Hochgeschwindigkeits-Rohrlaserschneidemaschine der SK-S...

^JINAN, China, Feb. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bodor Laser, ein weltweit

tätiger Hersteller von Laserschneidlösungen, hat die Markteinführung

seiner Hochgeschwindigkeits-Laserschneidmaschine für Rohre der SK-Serie bekannt

gegeben und gleichzeitig sein neues?Extreme Speed"-Konzept für die

Rohrbearbeitung vorgestellt. Das Konzept konzentriert sich auf die Verbesserung

der gesamten Fertigungseffizienz durch die Kombination von hoher

Geschwindigkeit, struktureller Stabilität und intelligenter Automatisierung im

gesamten Produktionsprozess.

Die Hochgeschwindigkeits-Rohrlaserschneidemaschine der SK-Serie von Bodor Laser

Die SK-Serie ist für den zuverlässigen Betrieb unter

Hochgeschwindigkeitsbedingungen ausgelegt und liefert eine maximale

Beschleunigung von 2,7 G und eine maximale Drehzahl von 260 U/min. Das hintere

Spannfutter erreicht seine Position in 2,5 Sekunden und ermöglicht so eine

schnelle Positionierung des Rohrs und kontinuierliches Schneiden. Interne Tests

haben ergeben, dass das System bei 2,7 G eine bis zu 1,8-mal höhere

Verarbeitungseffizienz erzielt als bei 1 G.

Die Präzision wird durch eine Geschwindigkeit der Z-Achse des Laserkopfs von bis

zu 60 m/min gewährleistet, unterstützt durch einen verbesserten adaptiven

Nachführungsalgorithmus, der eine schnelle und genaue Höhenanpassung während des

Schneidens ermöglicht. Das System unterstützt auch das gleichzeitige Laden und

Schneiden, wodurch die Ladezeit für Rohre auf etwa 8 Sekunden reduziert und die

Gesamtverarbeitungseffizienz um mehr als 20 % gesteigert wird.

Um Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten zu gewährleisten, verfügt die SK-Serie

über die von Bodor Laser entwickelte Bogenbrückenkonstruktion. Das

dreidimensionale dreieckige Getriebedesign optimiert die Kraftverteilung bei

schnellen Bewegungen und verbessert so die mechanische Balance und die

Langzeitstabilität.

Das Spannfuttersystem wird aus hochfesten Legierungsmaterialien hergestellt und

einer fortschrittlichen Wärmebehandlung unterzogen. Im Vergleich zur vorherigen

Generation hat sich die Positioniergenauigkeit um über 20 % verbessert. Darüber

hinaus ermöglicht die Frontspannfutter-Überhubtechnologie das doppelte Spannen

von langen Rohren und gewährleistet so eine gleichbleibende Genauigkeit während

des gesamten Schneidprozesses.

Als Reaktion auf den Wandel in der Branche hin zu einer Produktion mit kleinen

Losgrößen und hoher Vielfalt integriert die SK-Serie ein KI-basiertes

intelligentes Verschachtelungssystem, das die Schnittwege automatisch optimiert.

Im Vergleich zu herkömmlichen Verschachtelungsmethoden erhöht das System die

Schneidleistung um bis zu 30 % und verbessert die Materialausnutzung, was unter

umfassenden Produktionsbedingungen zu jährlichen Einsparungen von mehr als

1.000 Rohren führt.

Dank optionaler Konfigurationen - darunter Nullschnitt, Gehrungsschnitt sowie

Be- und Entladen nach der Unterstützung - lässt sich die SK-Serie an eine

Vielzahl anspruchsvoller Fertigungsanforderungen anpassen. Mit dem?Extreme

Speed"-Konzept strebt Bodor Laser danach, neue Maßstäbe für Effizienz und

Zuverlässigkeit beim Laserschneiden von Rohren zu setzen.

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d9239c7d-69b3-4ac8-b2f1-

4e628137ff79

Kontakte

Bodor Laser

www.bodor.com

Jack Thompson

info@bodor.comÂ°