DAX24.453 -0,6%Est505.935 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9400 -5,2%Nas22.674 -1,0%Bitcoin59.133 -4,7%Euro1,1804 ±-0,0%Öl67,75 -1,7%Gold4.851 -2,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Alphabet A (ex Google) A14Y6F PayPal A14R7U Siemens 723610 Microsoft 870747 BASF BASF11 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 DroneShield A2DMAA Infineon 623100 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX tiefrot -- Wall Street startet leichter -- Alphabet übertrifft Erwartungen -- Novo Nordisk, BYD, DroneShield, Rüstungsaktien, SAP, Arm, Wolfspeed, Snap, Fluence Energy im Fokus
Top News
Angebot wächst weiter: 59 Kryptowährungen bei finanzen.net zero verfügbar Angebot wächst weiter: 59 Kryptowährungen bei finanzen.net zero verfügbar
DAX nach EZB-Zinsentscheid im Abwärtsmodus: KI-Boom und Zahlenflut im Blick DAX nach EZB-Zinsentscheid im Abwärtsmodus: KI-Boom und Zahlenflut im Blick
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

WDH/Bitcoin-Talfahrt geht weiter - Kurs fällt unter 70.000 Dollar

05.02.26 14:18 Uhr
Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
54.181,3284 CHF -2.734,1286 CHF -4,80%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
59.132,6045 EUR -2.905,9655 EUR -4,68%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
51.512,7979 GBP -2.141,8372 GBP -3,99%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
10.948.136,8595 JPY -541.251,9285 JPY -4,71%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
69.787,3950 USD -3.430,2673 USD -4,69%
Charts|News
CHF/BTC (Schweizer Franken-Bitcoin)
0,0000 BTC 0,0000 BTC 5,05%
Charts|News
EUR/BTC (Euro-Bitcoin)
0,0000 BTC 0,0000 BTC 4,91%
Charts|News
GBP/BTC (Britische Pfund-Bitcoin)
0,0000 BTC 0,0000 BTC 4,15%
Charts|News
JPY/BTC (Japanischer Yen-Bitcoin)
0,0000 BTC 0,0000 BTC 1,49%
Charts|News
USD/BTC (US-Dollar-Bitcoin)
0,0000 BTC 0,0000 BTC 4,90%
Charts|News

(Klarstellung im dritten Absatz: Seit dem Rekordhoch von mehr als 126.000 Dollar im Oktober rpt. Oktober hat der Bitcoin mittlerweile etwa 45 Prozent an Wert verloren.)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Bitcoin hat seine Talfahrt am Donnerstag fortgesetzt. Der Kurs fiel unter die Marke von 70.000 Dollar und erreichte auf der Handelsplattform Bitstamp bei 69.049 US-Dollar den tiefsten Stand seit November 2024. Durch die Verluste in den vergangenen Tagen baute die älteste und bekannteste Kryptowährung das Minus in diesem Jahr auf rund 20 Prozent aus.

"Am Markt herrscht ein Cocktail der Unsicherheit, bestehend aus geldpolitischen Unwägbarkeiten, befürchteter Liquiditätsverknappung und dem Rückzug institutionellen Kapitals", beschrieb Analyst Timo Emden von Emden-Research die Stimmung. "Anleger zeigen sich nach wie vor spürbar verunsichert."

Seit dem Rekordhoch von mehr als 126.000 Dollar im Oktober hat der Bitcoin mittlerweile etwa 45 Prozent an Wert verloren. In dieser Zeit habt vor allem eine starke Nachfrage nach vergleichsweise sichere Anlagen wie Gold oder Silber im Zuge geopolitischer Unsicherheiten den Kurs des Bitcoin immer stärker belastet.

"Wir sehen nach wie vor keinen klassischen Crash, sondern einen schleichenden Abbau von Bewertung und Risikoappetit", sagte Emden. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Billionen Dollar dominiert der Bitcoin aber weiterhin den Markt für Kryptowährungen.

Die Gesamtkapitalisierung aller Kryptowährungen beziffert der Anbieter CoinMarketCap auf etwa 2,4 Billionen Dollar. Anfang des Jahres waren das noch rund 3 Billionen Dollar./jkr/zb/jsl/stk