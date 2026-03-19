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Milliardenmarkt Windkraft

Nordex-Aktie deutlich tiefer: Auftrag aus Serbien über 70 MW erhalten

23.03.26 09:32 Uhr
Neuer Großauftrag: Nordex baut Windpark in Serbien - Aktie schwächer | finanzen.net

Nordex hat einen Auftrag über die Lieferung und Installation von elf Windenergieanlagen für den Windpark Jasikovo im Osten Serbiens erhalten.

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Die Turbinen werden auf 119 Meter hohen Stahlrohrtürmen errichtet und mit einer Leistung von bis zu 7 MW pro Anlage betrieben, wie der Konzern am Montagmorgen mitteilte. In der Order sei zudem ein Serviceauftrag über 30 Jahre, mit der Option auf eine Verlängerung um weitere fünf Jahre, enthalten. Die bestellten Windenergieanlagen sind vom Typ N175/6.X.

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Der Windpark Jasikovo liegt in den serbischen Karpaten, etwa 175 Kilometer südöstlich von Belgrad. Das Projekt befindet sich rund sechs Kilometer südwestlich des Dorfes Jasikovo. Die Errichtung der ersten Turbine ist laut Nordex für April 2027 geplant, die erste Stromerzeugung soll voraussichtlich im Juli 2027 starten. Nach der vollständigen Inbetriebnahme wird für den Windpark eine jährliche Nettoenergieproduktion von über 270 GWh erwartet.

Auf XETRA gibt die Nordex-Aktie zeitweise 4,80 Prozent auf 43,26 Euro nach.

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