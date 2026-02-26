DAX25.176 +0,8%Est506.173 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8200 +1,1%Nas23.152 +1,3%Bitcoin57.458 -0,1%Euro1,1806 -0,1%Öl70,89 -0,1%Gold5.184 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Nordex A0D655 Microsoft 870747 Bayer BAY001 Infineon 623100 PayPal A14R7U Allianz 840400 Amazon 906866 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zahlenflut: DAX vor tieferem Start -- Asiens Börsen uneinheitlich -- NVIDIA mit Rekordzahlen -- HENSOLDT: Auftragsrekord -- freenet, C3.ai, Snowflake, Salesforce, NEL, Cavendish im Fokus
Top News
Suchst Du einen Online-Broker, der mehr bietet? Clever und flexibel traden mit finanzen.net ZERO Suchst Du einen Online-Broker, der mehr bietet? Clever und flexibel traden mit finanzen.net ZERO
Munich Re-Aktie tiefer: Rekordgewinn im Gesamtjahr - Eigene Ziele übertroffen Munich Re-Aktie tiefer: Rekordgewinn im Gesamtjahr - Eigene Ziele übertroffen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
DAX aktuell

KI-Sorgen bleiben: DAX startet nach NVIDIA-Zahlen mit leichten Verlusten in den Handel

26.02.26 09:05 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Donnerstag an der Börse Frankfurt - DAX weiter über 25.000-Punkte-Marke - aber KI-Sorgen bleiben nach NVIDIA-Bilanz | finanzen.net

Der DAX hält sich auch nach den am späten Mittwochabend veröffentlichten NVIDIA-Quartalszahlen zunächst weiter über der psychologisch wichtigen Hürde von 25.000 Zählern.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
25.175,9 PKT 189,7 PKT 0,76%
Charts|News|Analysen

Nachdem der DAX zur Wochenmitte mit einem Plus aus dem Handel gegangen war, eröffnete er am Donnerstag nach den jüngsten Geschäftszahlen von NVIDIA um 0,32 Prozent schwächer bei 25.095,86 Zählern.

Wer­bung

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

NVIDIA kann KI-Sorgen nicht gänzlich zerstreuen

Die jüngst aufgekommenen Sorgen im KI-Sektor konnten am Vorabend nach US-Börsenschluss die KI-Koryphäe NVIDIA sowie der Softwarekonzern Salesforce nicht zerstreuen. Aussagen von NVIDIA-Finanzchefin Collette Kress zu einem langfristig möglicherweise stärkeren Druck durch chinesische Konkurrenten ließen aufhorchen.

Die Quartalszahlen von NVIDIA waren zwar erneut sehr stark. Sie reichten aber nicht aus, um den KI-Hype zurückzubringen, schrieb Marktexperte Thomas Altmann von QC Partners. Anleger blieben vorsichtig.

Wer­bung

Bilanzsaison in Deutschland erlebt einen Höhepunkt

In Deutschland stehen am vorletzten Handelstag der Woche sehr viele Quartalsberichte auf der Agenda: Aus dem DAX berichten die Versicherer Allianz und Munich Re sowie die Deutsche Telekom und Scout24. Hinzu kommen zahlreiche Unternehmen aus der zweiten und dritten Reihe.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com, Ralph Orlowski/Getty Images

Mehr zum Thema DAX 40

09:05KI-Sorgen bleiben: DAX startet nach NVIDIA-Zahlen mit leichten Verlusten in den Handel
09:00Deutsche Börse-News: "Trugbild einer Aufwärtstendenz" (Marktstimmung)
09:00Deutsche Bank-backed AllUnity launches Swiss franc stablecoin CHFAU
08:39DAX – Konsolidierung an der Hürde
08:39DAX – Konsolidierung an der Hürde
08:39DAX – Konsolidierung an der Hürde
08:35dailyDAX: Aufwärtstrend über der runden Marke intakt
08:35dailyDAX: Aufwärtstrend über der runden Marke intakt
mehr