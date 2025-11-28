Großaktionäre drängen Delivery Hero zu Strategieüberprüfung - Agentur
Werte in diesem Artikel
DOW JONES--Delivery Hero steht einem Medienbericht zufolge unter Druck von mehreren Großaktionären, eine strategische Überprüfung durchzuführen, einschließlich der Möglichkeit des Verkaufs des Unternehmens. Dies berichtet Bloomberg unter Berufung auf namentlich nicht genannte Quellen.
Die Delivery-Hero-Aktie notiert am Freitagmittag gut 13 Prozent im Plus.
Die Investoren kritisieren laut Bloomberg unter anderem die schwache Entwicklung des Aktienkurses - die Aktie hat im vergangenen Jahr mehr als 50 Prozent verloren und fast 90 Prozent seit einem Hoch im Jahr 2021. Investoren wie der Hongkonger Hedgefonds Aspex Management - Delivery Heros zweitgrößter Aktionär mit mehr als 5 Prozent - drängen das Management dem Bericht zufolge, einen Verkauf des Unternehmens oder von Teilen seines Geschäfts in Betracht zu ziehen. Das Unternehmen insgesamt oder Teile des Geschäfts könnten für Wettbewerber wie Meituan in China oder Grab Holdings in Singapur interessant sein, berichtet Bloomberg mit Verweis auf die Informanten.
Aspex Management, Broad Peak Investment Advisers, Ajeej Capital und PSquared Asset Management gehören dem Bericht zufolge zu den Investoren, die Bedenken zur Entwicklung des Berliner Essenslieferkonzerns geäußert haben sollen.
Aspex, Broad Peak, PSquared und Ajeej lehnten dem Bericht zufolge eine Stellungnahme gegenüber Bloomberg ab, ebenso wie Vertreter von Delivery Hero, Grab, Prosus und Uber. Auch gegenüber Dow Jones Newswires lehnte Delivery Hero eine Stellungnahme zu dem Bericht ab, die anderen genannten Unternehmen reagierten nicht unmittelbar auf eine Bitte um Stellungnahme.
Kontakt: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/uxd/mgo
(END) Dow Jones Newswires
November 28, 2025 06:02 ET (11:02 GMT)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Delivery Hero
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Delivery Hero
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Delivery Hero
Analysen zu Delivery Hero
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:31
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|21.11.2025
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.2025
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.2025
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.11.2025
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:31
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|20.11.2025
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.2025
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.11.2025
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|14.11.2025
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.11.2025
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|14.11.2025
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|13.11.2025
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.2025
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|24.04.2025
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.06.2022
|Delivery Hero Hold
|HSBC
|14.02.2022
|Delivery Hero Hold
|HSBC
|07.01.2019
|Delivery Hero Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|13.11.2018
|Delivery Hero Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Delivery Hero nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen