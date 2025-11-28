DAX23.800 +0,1%Est505.657 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,41 -1,1%Nas23.215 +0,8%Bitcoin79.144 +0,6%Euro1,1566 -0,3%Öl63,26 -0,2%Gold4.176 +0,4%
Großaktionäre drängen Delivery Hero zu Strategieüberprüfung - Agentur

28.11.25 12:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Delivery Hero
20,17 EUR 2,17 EUR 12,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Delivery Hero steht einem Medienbericht zufolge unter Druck von mehreren Großaktionären, eine strategische Überprüfung durchzuführen, einschließlich der Möglichkeit des Verkaufs des Unternehmens. Dies berichtet Bloomberg unter Berufung auf namentlich nicht genannte Quellen.

Die Delivery-Hero-Aktie notiert am Freitagmittag gut 13 Prozent im Plus.

Die Investoren kritisieren laut Bloomberg unter anderem die schwache Entwicklung des Aktienkurses - die Aktie hat im vergangenen Jahr mehr als 50 Prozent verloren und fast 90 Prozent seit einem Hoch im Jahr 2021. Investoren wie der Hongkonger Hedgefonds Aspex Management - Delivery Heros zweitgrößter Aktionär mit mehr als 5 Prozent - drängen das Management dem Bericht zufolge, einen Verkauf des Unternehmens oder von Teilen seines Geschäfts in Betracht zu ziehen. Das Unternehmen insgesamt oder Teile des Geschäfts könnten für Wettbewerber wie Meituan in China oder Grab Holdings in Singapur interessant sein, berichtet Bloomberg mit Verweis auf die Informanten.

Aspex Management, Broad Peak Investment Advisers, Ajeej Capital und PSquared Asset Management gehören dem Bericht zufolge zu den Investoren, die Bedenken zur Entwicklung des Berliner Essenslieferkonzerns geäußert haben sollen.

Aspex, Broad Peak, PSquared und Ajeej lehnten dem Bericht zufolge eine Stellungnahme gegenüber Bloomberg ab, ebenso wie Vertreter von Delivery Hero, Grab, Prosus und Uber. Auch gegenüber Dow Jones Newswires lehnte Delivery Hero eine Stellungnahme zu dem Bericht ab, die anderen genannten Unternehmen reagierten nicht unmittelbar auf eine Bitte um Stellungnahme.

Kontakt: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/uxd/mgo

(END) Dow Jones Newswires

November 28, 2025 06:02 ET (11:02 GMT)

