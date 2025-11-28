AKTIE IM FOKUS: Delivery Hero vorbörslich gefragt - Bericht über Aktionärsdruck

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Delivery Hero haben am Freitag ihre jüngste Erholung vorbörslich fortgesetzt. Angetrieben von einem Bericht über Druck von Großaktionären auf den Essenslieferdienst, stieg der Kurs im Handel auf der Plattform Tradegate zuletzt um 5,5 Prozent auf 18,51 Euro. Damit könnten die Papiere auf ihren fünften Gewinntag in Folge zusteuern, nachdem sie vor einer Woche noch ihrem Rekordtief vom Februar 2024 nahe gekommen waren.

Das Unternehmen stehe unter dem Druck mehrerer Großaktionäre, eine strategische Überprüfung durchzuführen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Vorabend unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Grund sei die zunehmende Konsolidierung in der Lebensmittel-Lieferbranche. Einige bedeutende Anteilseigner drängten das Management, einen Verkauf des Unternehmens oder von Geschäftsteilen in Betracht zu ziehen.

Die kolportierten Forderungen nach einem Strategiewandel und einer Branchenkonsolidierung zeigten, dass sich etwas tue, kommentierte Barclays-Analyst Andrew Ross. Er habe seit Monaten darauf hingewiesen, dass der Status Quo bei Delivery Hero nicht haltbar sei. Analyst Marcus Diebel von JPMorgan erwähnte vor zwei Wochen bereits, dass das aktuelle Bewertungsniveau des Unternehmens das Interesse strategischer Investoren wecken dürfte.

Am Vorabend sah ein Branchenkenner auf den ersten Blick aber auch wenig essenziell Neues in der Nachricht und gab den Hinweis, dass die Branche schon länger konsolidiere. Die auch an Delivery Hero beteiligte Internetholding Prosus hat in diesem Jahr den britischen Konkurrenten Just Eat Takeaway übernommen und im Zuge dessen angekündigt, dafür den Anteil an Delivery Hero zu reduzieren.

Dass die Anteilseigner mit der Aktienperformance unzufrieden sind, dürfte nicht überraschen. Vor rund 13 Monaten hatten die Papiere noch gut 42 Euro gekostet. 2025 hat der Kurs bislang um 35 Prozent nachgegeben./tih/edh/mis