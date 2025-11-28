DAX23.735 -0,1%Est505.649 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,38 -1,3%Nas23.215 +0,8%Bitcoin78.731 +0,1%Euro1,1579 -0,2%Öl63,56 +0,3%Gold4.165 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 PUMA 696960 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Bayer BAY001 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Amazon 906866 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen mehrheitlich im Plus -- Delivery Hero-Großaktionäre fordern strategische Überprüfung -- Rüstungsaktien, Oracle, PUMA, TUI im Fokus
Top News
TUI-Aktie zuletzt kräftig erholt: Welche Faktoren den Kurs antreiben TUI-Aktie zuletzt kräftig erholt: Welche Faktoren den Kurs antreiben
JP Morgan Chase & Co. verleiht Deutsche Telekom-Aktie Overweight in jüngster Analyse JP Morgan Chase & Co. verleiht Deutsche Telekom-Aktie Overweight in jüngster Analyse
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
700 % in 7 Jahren: So schlägt Jan Beckers die Nasdaq

AKTIE IM FOKUS: Delivery Hero vorbörslich gefragt - Bericht über Aktionärsdruck

28.11.25 08:29 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Delivery Hero
18,42 EUR 0,42 EUR 2,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Delivery Hero haben am Freitag ihre jüngste Erholung vorbörslich fortgesetzt. Angetrieben von einem Bericht über Druck von Großaktionären auf den Essenslieferdienst, stieg der Kurs im Handel auf der Plattform Tradegate zuletzt um 5,5 Prozent auf 18,51 Euro. Damit könnten die Papiere auf ihren fünften Gewinntag in Folge zusteuern, nachdem sie vor einer Woche noch ihrem Rekordtief vom Februar 2024 nahe gekommen waren.

Wer­bung

Das Unternehmen stehe unter dem Druck mehrerer Großaktionäre, eine strategische Überprüfung durchzuführen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Vorabend unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Grund sei die zunehmende Konsolidierung in der Lebensmittel-Lieferbranche. Einige bedeutende Anteilseigner drängten das Management, einen Verkauf des Unternehmens oder von Geschäftsteilen in Betracht zu ziehen.

Die kolportierten Forderungen nach einem Strategiewandel und einer Branchenkonsolidierung zeigten, dass sich etwas tue, kommentierte Barclays-Analyst Andrew Ross. Er habe seit Monaten darauf hingewiesen, dass der Status Quo bei Delivery Hero nicht haltbar sei. Analyst Marcus Diebel von JPMorgan erwähnte vor zwei Wochen bereits, dass das aktuelle Bewertungsniveau des Unternehmens das Interesse strategischer Investoren wecken dürfte.

Am Vorabend sah ein Branchenkenner auf den ersten Blick aber auch wenig essenziell Neues in der Nachricht und gab den Hinweis, dass die Branche schon länger konsolidiere. Die auch an Delivery Hero beteiligte Internetholding Prosus hat in diesem Jahr den britischen Konkurrenten Just Eat Takeaway übernommen und im Zuge dessen angekündigt, dafür den Anteil an Delivery Hero zu reduzieren.

Wer­bung

Dass die Anteilseigner mit der Aktienperformance unzufrieden sind, dürfte nicht überraschen. Vor rund 13 Monaten hatten die Papiere noch gut 42 Euro gekostet. 2025 hat der Kurs bislang um 35 Prozent nachgegeben./tih/edh/mis

Ausgewählte Hebelprodukte auf Delivery Hero

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Delivery Hero

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Delivery Hero

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Delivery Hero

DatumRatingAnalyst
08:31Delivery Hero OverweightBarclays Capital
21.11.2025Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
20.11.2025Delivery Hero BuyJefferies & Company Inc.
18.11.2025Delivery Hero BuyJefferies & Company Inc.
14.11.2025Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08:31Delivery Hero OverweightBarclays Capital
20.11.2025Delivery Hero BuyJefferies & Company Inc.
18.11.2025Delivery Hero BuyJefferies & Company Inc.
14.11.2025Delivery Hero OverweightBarclays Capital
14.11.2025Delivery Hero BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
21.11.2025Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
14.11.2025Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
13.11.2025Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
16.09.2025Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
24.04.2025Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
01.06.2022Delivery Hero HoldHSBC
14.02.2022Delivery Hero HoldHSBC
07.01.2019Delivery Hero UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
13.11.2018Delivery Hero UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Delivery Hero nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen