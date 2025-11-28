DAX23.735 -0,1%Est505.649 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,38 -1,3%Nas23.215 +0,8%Bitcoin78.731 +0,1%Euro1,1579 -0,2%Öl63,56 +0,3%Gold4.165 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 PUMA 696960 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Bayer BAY001 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Amazon 906866 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen mehrheitlich im Plus -- Delivery Hero-Großaktionäre fordern strategische Überprüfung -- Rüstungsaktien, Oracle, PUMA, TUI im Fokus
Top News
TUI-Aktie zuletzt kräftig erholt: Welche Faktoren den Kurs antreiben TUI-Aktie zuletzt kräftig erholt: Welche Faktoren den Kurs antreiben
JP Morgan Chase & Co. verleiht Deutsche Telekom-Aktie Overweight in jüngster Analyse JP Morgan Chase & Co. verleiht Deutsche Telekom-Aktie Overweight in jüngster Analyse
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
700 % in 7 Jahren: So schlägt Jan Beckers die Nasdaq

Aktien Asien: Uneinheitlicher Handel bei geringen Veränderungen

28.11.25 09:06 Uhr

TOKIO (dpa-AFX) - Die asiatischen Aktienmärkte haben am Freitag keine klare Richtung eingeschlagen. Ohne Vorgaben der Wall Street, wo kein Handel stattgefunden hatte, präsentierten sich die Märkte uneinheitlich bei meist geringen Veränderungen.

Wer­bung

Leicht im Plus lagen japanische Aktien. Hier gaben eine Reihe Konjunkturdaten Impulse. Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen auf besser als erwartete Zahlen zu Industrieproduktion, die auf eine Stabilisierung hinwiesen. Zudem seien auch die Einzelhandelsumsätze besser als gedacht ausgefallen. Allerdings bewegte sich die Inflation im Großraum Tokio im November auf weiter erhöhtem Niveau, was die Aussichten für Zinserhöhungen durch die japanische Notenbank in den kommenden Monaten stützt. Der Nikkei 225 schloss mit 50.253,91 Punkten 0,17 Prozent höher. Damit bewegte er sich in etwas auf dem Niveau von Ende vergangener Woche.

Uneinheitlich war dagegen die Entwicklung in China. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen gewann 0,25 Prozent auf 4.526,66 Punkte. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong verlor 0,2 Prozent auf 25.893,19 Punkte und tendierte damit im Vergleich zu Vorwoche wenig verändert.

Etwas stärker waren die Verluste in Südkorea. Die Marktstrategen der Deutschen Bank sprachen von nachlassender Dynamik bei der Erholung der Technologiewerte. Australische Aktien präsentierten sich unterdessen unbewegt. Der Leitindex S&P/ASX 200 (S&P ASX 200) trat mit 8.614,07 Punkten fast auf der Stelle./mf/mis