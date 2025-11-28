DAX23.768 ±0,0%Est505.654 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,46 -0,6%Nas23.215 +0,8%Bitcoin79.203 +0,7%Euro1,1564 -0,3%Öl63,36 -0,1%Gold4.174 +0,4%
Spanien: Inflation hält sich überraschend über der Dreiprozentmarke

28.11.25 09:50 Uhr

MADRID (dpa-AFX) - In Spanien ist die Inflation im November über der Marke von drei Prozent geblieben. Die nach europäischen Standards berechneten Verbraucherpreise (HVPI) legten im Jahresvergleich um 3,1 Prozent zu, wie das Statistikamt INE am Freitag in Madrid nach einer ersten Schätzung mitteilte. Nach einem Plus von 3,2 Prozent im Vormonat hatten Volkswirte im Durchschnitt mit einem leichten Rückgang auf 3,0 Prozent gerechnet.

Mit dem recht hohen Wert liegt die Teuerung in Spanien weiter deutlich über der Zielmarke der Europäischen Zentralbank (EZB), die für die Eurozone eine Inflation von mittelfristig zwei Prozent anstrebt.

Im Monatsvergleich verzeichnete die viertgrößte Volkswirtschaft der Eurozone keinen Preisauftrieb, erwartet worden war allerdings ein leichter Rückgang der Preise./mis/stk