USA: Stimmung der Dienstleister hellt sich unerwartet auf

03.12.25 16:33 Uhr

TEMPE (dpa-AFX) - Die Stimmung im Dienstleistungssektor der USA hat sich im November unerwartet aufgehellt. Der Einkaufsmanagerindex des Instituts for Supply Management (ISM) stieg im Vergleich zum Vormonat um 0,2 Punkte auf 52,6 Punkte, wie das Institut am Mittwoch in Tempe mitteilte. Volkswirte hatten hingegen mit einem Rückgang auf 52,0 Punkte gerechnet. Damit liegt der Indikator seit neun Monaten über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten.

"Damit liegt er nun komfortabel oberhalb der Wachstumsgrenze, sodass die konjunkturellen Sorgenfalten etwas kleiner werden dürften - trotz der Tatsache, dass sich das Pendant im Verarbeitenden Gewerbe im Kontraktionsbereich nochmals abgeschwächt hat", kommentierte Ulrich Wortberg, Analyst bei der Landesbank Helaba. "Erwartungen einer Fed-Zinssenkung in der kommenden Woche könnten etwas gedämpft werden, wenngleich zu berücksichtigen ist, dass der heute veröffentlichte ADP-Report auf eine schwächere Situation am Arbeitsmarkt hingewiesen hat."

Gestützt wurden die ISM-Daten vor allem durch den Beschäftigungsindikator. Er liegt aber weiter unter der Wachstumsschwelle. Die Indikatoren für bezahlte Preise und neue Aufträge gaben hingegen nach. Beide Wert liegen jedoch über der Wachstumsschwelle./jsl//mis