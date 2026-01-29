Chaos: Bitcoin, Gold, Silber & Aktien crashen! 6 Billionen Dollar Marktkapitalisierung weg

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Dass die Zeiten unter Donald Trump turbulent sind, ist inzwischen bekannt. Dass die Märkte sich immer irrationaler verhalten, ist auch nichts Neues. Neu ist allerdings das Ausmaß, in dem die Märkte schwanken und immer mehr Anleger stehen vor der großen Frage, wie sie damit umgehen sollen. Dabei spielt es fast schon keine Rolle mehr, in welche Assets man investiert ist. Von Edelmetallen über Aktien bis hin zu Bitcoin wurden heute 6 Billionen Dollar Marktkapitalisierung pulverisiert.

Gold bricht um 3 Billionen Dollar ein

In unsicheren Zeiten gelten Edelmetalle und allen voran Gold als sicherer Hafen. Das hat auch dazu geführt, dass Gold, Silber und Co. Tag für Tag neue Höchststände erreicht haben. Wer hoch fliegt, kann allerdings auch tief fallen. Zwar hält sich die Korrektur bei Gold unterm Strich nun in Grenzen und ein Rücksetzer ist nach der steilen Rallye auch keine große Überraschung, das Ausmaß der Kursbewegung ist aber dennoch beachtlich.

Something just triggered a coordinated liquidation across every major asset class – we're talking $5T+ gone!



Gold down 8.2% ($3T gone)



Silver down 12.2% ($760B wiped)



S&P 500 down 1.23% ($780B removed)



Nasdaq down 2.5% ($760B shed in hours)



Bitcoin down 4.34% ($100B quickly… pic.twitter.com/esLgdGawH8 — Milk Road (@MilkRoad) January 29, 2026

Vom Tageshoch bis zum Tief ist der Goldpreis um rund 9 % geschwankt. Damit war die Bewegung von Gold eine der stärksten Tagesschwankungen, die es in der Geschichte des Edelmetalls je gegeben hat. Sogar bei Bitcoin, der eigentlich als hochvolatiles Asset bekannt ist, sind die Schwankungen geringer ausgefallen.

Extreme Unsicherheit

Die Nervosität der Marktteilnehmer ist an Tagen wie heute deutlich zu spüren. Wie der Analyst von Rundumbitcoin im aktuellen Video erklärt, hat es Silber noch deutlich härter getroffen, da die Tagesschwankung hier sogar im zweistelligen Prozentbereich liegt. Genau diese Entwicklung hat er bei Gold, Silber und Bitcoin in den letzten Videos schon vorhergesagt.

Die Unsicherheit ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen. Der US-Dollar ist extrem schwach, Trump hat angekündigt, dass er schon bald im Iran eingreifen wird, der nächste Shutdown der US-Regierung wird diskutiert, die Staatsverschuldung der USA ist hoch, immer wieder werden neue Zölle angekündigt, die Liste ist lang.

Auch die Frage nach einer möglichen KI-Blase steht nach wie vor im Raum, was ebenfalls dazu führt, dass die Kursbewegungen immer heftiger ausfallen, wobei sich die Turbulenzen am Aktienmarkt auch auf andere Bereiche auswirkt. Microsoft ist heute nach den Quartalszahlen zweistellig eingebrochen, was schnell deutlich macht, wie angespannt Anleger wirklich sind.

Auch für den Kryptomarkt ist in den nächsten Tagen nicht mit einer Besserung zu rechnen. Der Analyst von Rundumbitcoin rät daher dazu, in der aktuellen Marktphase eher von der Seitenlinie aus zu beobachten, anstatt jeden Dip blind zu kaufen. Anleger, die auf der Suche nach Kryptowährungen sind, die auch in dieser Phase noch Potenzial haben, weichen oft auf Bitcoin Hyper ($HYPER) aus.

Jetzt mehr über Bitcoin Hyper erfahren.

Bei Bitcoin Hyper steigt die Nachfrage

Während der breite Kryptomarkt in den Panikmodus übergeht und Bitcoin auf 83.000 Dollar gefallen ist, steigt die Nachfrage bei Bitcoin Hyper ($HYPER) immer weiter. Das liegt daran, dass hier eine Layer-2-Lösung entwickelt wird, die Bitcoin um zahlreiche technische Möglichkeiten erweitern soll und so den Kryptomarkt auf ein ganz neues Level heben könnte.

Auf der neuen Hyper Chain profitieren Anleger von schnelleren, günstigeren Bitcoin-Transaktionen und vor allem vom vollen Zugang zu DeFi-Anwendungen, wodurch sich auch Bitcoin in Zukunft als aktives Asset nutzen lässt, um zusätzliche Renditen in Form von Zinsen durch Staking, Lending oder weitere Anwendungen zu generieren. Bisher kennt man das nur von neueren Kryptowährungen wie Ethereum oder Solana.

($HYPER Token-Vorverkauf – Quelle: Bitcoin Hyper Website)

Im Zentrum der neuen Layer 2 steht der $HYPER-Token und hier haben Anleger aktuell noch die seltene Gelegenheit, von Anfang an dabei zu sein, wenn ein neuer Coin mit neuer Blockchain auf den Markt kommt, da $HYPER aktuell noch im Vorverkauf erhältlich ist.

Das bedeutet, Investoren können noch vor dem Börsenlisting zum günstigen Fixpreis einsteigen, der bis zum Launch sogar noch mehrfach erhöht wird, sodass frühe Käufer schon einen ersten Buchgewinn bis zum Handelsstart mitnehmen können, da der Startpreis an den Börsen höher ist als der aktuelle Vorverkaufspreis.

Da schon jetzt über 31 Millionen Dollar in $HYPER investiert wurden, handelt es sich um einen der erfolgreichsten Krypto-Presales der letzten Jahre und das führt Analysten zu der Annahme, dass der Börsenstart genauso erfolgreich verlaufen könnte, wobei einige Kurssteigerungen um mehr als das 10-fache nach dem Launch für möglich halten.

Jetzt $HYPER im Presale kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.