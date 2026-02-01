10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Wer­bung Wer­bung

1. DAX wenig bewegt erwartet

Der DAX dürfte stabil in den Handel starten, orbörslich zeigt sich nur wenig Bewegung. Am deutschen Aktienmarkt lässt die Nervosität der vergangenen Tage mit teils kräftigen Schwankungen damit wohl weiter nach.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

Die wichtigsten Märkte in Fernost entwickeln sich zur Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen. In Tokio schloss der Nikkei 225 mit einem Abschlag von 0,78 Prozent auf 54.293,36 Punkte. Auf dem chinesischen Festland sind leichte Gewinne zu sehen: Der Shanghai Composite legt zwischenzeitlich 0,75 Prozent auf 4.098,41 Zähler zu. In Hongkong geht es unterdessen nach lange schwachem Verlauf gegen Handelsende ebenfalls ins Plus: Der Hang Seng gewann zuletzt 0,34 Prozent auf 26.928,92 Zähler.

3. Infineon erhöht Investitionen wegen starker KI-Nachfrage - Erwartungen übertroffen

Wer­bung Wer­bung

Angesichts einer dynamischen Nachfrage im Bereich der Künstlichen Intelligenz zieht Infineon geplante Investitionen in den Ausbau der Fertigungskapazitäten vor. Zur Nachricht

4. Bilanzsaison nimmt deutlich an Fahrt auf.

An der Wall Street dürfte heute alles im Zeichen von Bilanzvorlagen stehen: Fahrdienstleister Uber und Cannabis-Konzern Aurora gewähren Anlegern schon vor US-Börsenstart einen Blick in die Bücher, während nach Handelsende noch Fluence Energy, IT-Urgestein QUALCOMM, Arm Holdings, Google-Mutter Alphabet, Snap und Wolfspeed auf der Agenda stehen. Was Analysten erwarten

5. AMD: Geschäfte beim NVIDIA-Rivalen laufen besser als erwartet

AMD hat Zahlen für das jüngste Quartal und das gesamte Geschäftsjahr vorgelegt - so hat der Chipriese abgeschnitten. Zur Nachricht

Wer­bung Wer­bung

6. Novo Nordisk: Umsatzrückgang wegen niedriger Preise erwartet

Der Pharmakonzern Novo Nordisk geht für das laufende Jahr von einem Umsatzrückgang aus. So steigt die Konkurrenz für die bekannten Gewichtssenker Ozempic und Wegovy. Zur Nachricht

7. Super Micro Computer: Kräftiger Gewinn- und Umsatzsprung

Super Micro Computer hat am Dienstag seine Bilanz für das jüngst abgeschlossene Jahresviertel veröffentlicht. So fielen die Kennzahlen aus. Zur Nachricht

8. Amgen legt bei Umsatz und Gewinn überraschend deutlich zu

Der US-Biotechkonzern Amgen hat dank starker Verkäufe seiner Topmedikamente im abgelaufenen Quartal überraschend viel umgesetzt und verdient. Zur Nachricht

9. Ölpreise erholt

Die Ölpreise präsentieren sich zuletzt mit erholten Notierungen. So verteuert sich der nächstfällige WTI-Future um 0,47 auf 63,68 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,39 auf 67,72 Dollar anzieht

10. Euro zum Dollar fester

Der Euro legt zum Dollar am Morgen zu, EUR/USD wurde zuletzt bei 1,1834 gehandelt