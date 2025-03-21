DAX aktuell

Am Mittwoch kann sich der DAX zunächst noch nicht so recht entscheiden. Die psychologisch wichtige 25.000er-Marke bleibt jedoch noch fern.

Der DAX startete 0,26 Prozent fester bei 24.845,59 Punkten. Im weiteren Verlauf notiert er nahe der Nulllinie, mit kleiner Tendenz nach oben.



Der letzte DAX-Rekord

Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Goldpreiserholung und geopolitische Spannungen im Fokus

Am deutschen Aktienmarkt lässt die Nervosität der vergangenen Tage mit teils starken Kursschwankungen allmählich nach. Nachdem die kräftige Korrektur bei Gold und Silber in der Vorwoche auch die Börsen belastet hatte, setzen beide Edelmetalle ihre Erholung fort.

Anleger dürften am Mittwoch zudem aufmerksam die Gespräche zwischen russischen und ukrainischen Unterhändlern in Abu Dhabi verfolgen, von denen Impulse für ein mögliches Kriegsende erhofft werden. Zudem sorgt die Meldung für Aufmerksamkeit, wonach das US-Militär offenbar eine iranische Aufklärungsdrohne nahe der Südküste des Landes abgeschossen hat.

Technologiesektor im Blick

Der jüngste Abverkauf einzelner US-Technologiewerte zeigt bislang kaum Wirkung auf den deutschen Gesamtmarkt, könnte jedoch weiterhin Branchenvertreter wie SAP belasten - bislang der größte Verlierer im DAX im Jahr 2026. Die Commerzbank verwies auf wachsende Sorgen der Investoren über neue KI-Anwendungen und deren mögliche Auswirkungen auf etablierte Geschäftsmodelle. Besonders Software- und Datenbanktitel standen dadurch zuletzt unter Druck.

Am Mittwoch richten sich die Blicke auf die Quartalszahlen von Infineon sowie nach Börsenschluss in den USA auf die Ergebnisse des Google-Mutterkonzerns Alphabet.

