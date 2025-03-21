Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax legt etwas zu - Nervosität lässt nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt hat sich die Nervosität der vergangenen Handelstage weiter gelegt. Für Beruhigung sorgte am Mittwoch die anhaltende Erholung der Gold- und Silberpreise, deren scharfe Korrektur vergangene Woche auch die Aktienmärkte belastet hatte.

Wer­bung Wer­bung

Der Leitindex DAX legte um 0,2 Prozent auf 24.835 Punkte zu. Die runde Marke von 25.000 Punkten, die am Dienstag nur kurz überwunden werden konnte, bleibt derweil eine große Hürde für das Börsenbarometer.

Der MDAX der mittelgroßen Börsenwerte notierte am Mittwoch wenig verändert bei 31.558 Zählern. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,3 Prozent nach oben./la/mis