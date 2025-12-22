DAX24.284 ±-0,0%Est505.744 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,55 -0,1%Nas23.429 +0,5%Bitcoin75.172 -0,6%Euro1,1758 +0,4%Öl62,05 +2,5%Gold4.443 +2,4%
Hersteller ruft Hunde-Snacks wegen Salmonellengefahr zurück

22.12.25 20:40 Uhr

OER-ERKENSCHWICK (dpa-AFX) - Der Hundefutterhersteller Dog's Nature warnt vor Salmonellen in zwei seiner Produkte. Kunden sollten die betroffenen Artikel nicht verfüttern. Durch den Kontakt kann auch für Hundehalter ein Infektionsrisiko bestehen, teilte das Unternehmen mit.

Betroffen ist demnach das Produkt "K Classic Hühnerhälse, Naturkauprodukt für Hunde (200 Gramm)" mit diesen Mindesthaltbarkeitsdaten und Losnummern: 08/2027 0-224-25H sowie 09/2027 0-261-25H und 10/2027 0-294-25H.

Ebenfalls zurückgerufen wird "K Carinura Naturals Rinderkopfhaut Sticks für Hunde (250 Gramm)" mit folgenden Mindesthaltbarkeitsdaten und Losnummern: 08/2027 0-224-25K und 0-226-25K sowie 09/2027 0-248-25K und 12/2027 0-335-25K.

Die Hunde-Snacks wurden bei Kaufland verkauft. Nach Angaben des Herstellers hat die Handelskette die betroffenen Produkte aus dem Verkauf genommen. Kunden können sie in allen Kaufland-Filialen zurückgegeben. Der Kaufpreis wird erstattet.

Insbesondere bei Säuglingen, Kleinkindern, Senioren und Menschen mit geschwächtem Abwehrsystem kann eine Salmonellen-Infektion zu schwereren Krankheitsverläufen führen. Auch bei Hunden ist dies in seltenen Fällen möglich, heißt es in der Mitteilung./cr/DP/he