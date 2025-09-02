DAX 23.781 +0,8%ESt50 5.350 +0,5%Top 10 Crypto 15,31 -2,8%Dow 45.472 +0,4%Nas 21.570 +0,3%Bitcoin 94.006 -1,9%Euro 1,1645 -0,2%Öl 67,03 -0,5%Gold 3.549 -0,3%
Heute im Fokus
DAX letztlich fester -- Salesforce mit mehr Umsatz - Gewinn enttäuscht -- BYD, Alphabet, TUI, DHL, Porsche, Figma, HPE, C3.ai, MTU, Airbus, Rüstungsaktien im Fokus
Novo Nordisk-Aktie vor neuem Schub? Ozempic als Hoffnung für Demenz-Kranke Novo Nordisk-Aktie vor neuem Schub? Ozempic als Hoffnung für Demenz-Kranke
Anleger werden wieder mutiger: DAX setzt Stabilisierung mit Gewinnen fort Anleger werden wieder mutiger: DAX setzt Stabilisierung mit Gewinnen fort
Holcim Aktie

70,32 EUR +1,04 EUR +1,50 %
STU
66,50 CHF +1,42 CHF +2,18 %
SWX
Marktkap. 37,76 Mrd. EUR

KGV 16,67 Div. Rendite 3,55%
Goldman Sachs Group Inc.

Holcim Buy

11:31 Uhr
Holcim Buy
Aktie in diesem Artikel
Holcim AG
70,32 EUR 1,04 EUR 1,50%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Bewertung der Aktien von Holcim beim Kursziel von 75 Franken mit "Buy" aufgenommen. Die Situation von Angebot und Nachfrage in der europäischen Baustoffbranche habe sich geändert, schrieb der neue Analyst Ben Rada Martin am Donnerstag. Das Angebot werde nämlich knapper und die Margen zögen bei rationaleren Preisen an. Zudem hätten sich die Aussichten für die Nachfrage aufgehellt. Holcim traut der Experte bis 2030 anhaltende Ergebnissteigerungen zu./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 00:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Holcim

Zusammenfassung: Holcim Buy

Unternehmen:
Holcim AG		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
75,00 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
65,86 CHF		 Abst. Kursziel*:
13,88%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
66,50 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
12,78%
Analyst Name:
Ben Rada Martin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
79,67 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Holcim AG

11:31 Holcim Buy Goldman Sachs Group Inc.
30.06.25 Holcim Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.06.25 Holcim Overweight Barclays Capital
20.11.24 Holcim Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.04.24 Holcim Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

