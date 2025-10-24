DAX24.240 +0,1%Est505.675 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,79 +0,1%Nas23.229 +1,3%Bitcoin94.896 +0,2%Euro1,1629 +0,1%Öl66,31 +0,5%Gold4.127 ±0,0%
Aktien Schweiz gut behauptet - Starke Zahlen beflügeln Holcim

24.10.25 17:41 Uhr
DOW JONES--Mit einem kleinen Plus hat der schweizerische Aktienmarkt den letzten Handelstag der Woche beendet. Die neuerliche Schwäche der Indexschwergewichte bremste den SMI. Positive Vorgaben der Wall Street, die von günstigen Inflationsdaten profitierte, verpufften.

Wer­bung

Der SMI gewann 0,1 Prozent auf 12.568 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich elf Kursgewinner und neun -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 17,5 (zuvor: 14,7) Millionen Aktien.

Einzelwerte wurden von der Bilanzsaison bewegt. So gewannen Holcim 2,7 Prozent, nachdem der Zementkonzern bei der Vorlage von Quartalszahlen seine Jahresprognose bekräftigt hatte. Die Aktien der von Holcim abgespaltenen Amrize rückten um 3,8 Prozent vor.

Sika hat hingegen die Erwartungen nicht erfüllt. Umsatz, EBITDA und Nettogewinn hätten die Erwartungen knapp verfehlt, merkten die Analysten von RBC an. Für die Aktie ging es um 0,5 Prozent nach unten.

Wer­bung

Lonza profitierten erneut von den am Vortag vorgelegten Geschäftszahlen und legten um weitere 2,2 Prozent zu.

Bei Indexschwergewicht Nestle (-0,7%) wurden weiter Gewinne mitgenommen. Die Aktie hatte in der vergangenen Woche in Reaktion auf die Restrukturierungspläne des neuen CEO kräftig zugelegt. Die beiden Pharmaschwergewichte Novartis und Roche sanken um 0,4 und 0,2 Prozent.

In der zweiten Reihe wurde der Zwischenbericht der Beteiligungsgesellschaft BB Biotech positiv aufgenommen. Der Kurs stieg um 4,1 Prozent. Schindler-Aktien verbilligten sich dagegen um 3,8 Prozent. Die Zahlen des Aufzug- und Rolltreppenherstellers hatten nicht in allen Punkten überzeugt.

Wer­bung

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/mgo

(END) Dow Jones Newswires

October 24, 2025 11:42 ET (15:42 GMT)

