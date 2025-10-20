DAX24.119 +1,2%Est505.648 +0,7%MSCI World4.307 +0,3%Top 10 Crypto15,22 +2,4%Nas22.680 +0,5%Bitcoin95.205 +2,2%Euro1,1661 ±-0,0%Öl60,88 -0,8%Gold4.292 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 thyssenkrupp 750000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 NVIDIA 918422 Allianz 840400 HENSOLDT HAG000 Beyond Meat A2N7XQ Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 Amazon 906866 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit im Fokus: DAX stärker -- Börsengang von TKMS -- Novo Nordisk, Rüstungstitel, DroneShield, Lufthansa, Roche, L'Oreal & Kering, Plug Power im Fokus
Top News
Jetzt neu: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für Nebenwerte. Jetzt neu: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für Nebenwerte.
Wie ein zweites Gehalt. Ohne zweiten Job. Wie ein zweites Gehalt. Ohne zweiten Job.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF – Jetzt informieren!

ROUNDUP: Holcim übernimmt deutsche Baustoff-Firma Xella

20.10.25 13:26 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Holcim AG
67,44 CHF 1,54 CHF 2,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

ZUG (dpa-AFX) - Der Schweizer Baustoffkonzern Holcim will sein Geschäft in Europa ausbauen. Holcim werde für 1,85 Milliarden Euro den deutschen Anbieter von Wandsystemen Xella übernehmen, teilte der Konkurrent von Heidelberg Materials am Montag mit. Mit dem Kauf wollen die Schweizer ihre Position im Bereich nachhaltiges Bauen stärken. Der Zukauf soll im zweiten Halbjahr 2026 abgeschlossen werden, vorbehaltlich üblicher Bedingungen und der behördlichen Genehmigungen. Die Aktie legte zuletzt um gut zwei Prozent zu.

Wer­bung

Xella beschäftigt den Angaben zufolge mehr als 4.000 Mitarbeiter und erwartet 2025 einen Umsatz von rund einer Milliarde Euro. Das Unternehmen entwickelt und produziert Bau- und Dämmstoffe. Zu den Xella-Marken zählen Ytong, Silka, Hebel und Multipor. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Duisburg bietet seine Produkte in 21 europäischen Märkten an.

Von dem Zukauf verspricht sich Holcim für die kommenden Jahre weiteres Wachstum. Der europäische Gesamtmarkt für Wandsysteme dürfte laut dem Schweizer Baustoffkonzern im laufenden Jahr auf ein Volumen von etwa 12 Milliarden Euro kommen. Bis 2030 soll dieser Markt ein Volumen von 16 Milliarden Euro erreichen. Für die Wandsysteme von Xella allein erwartet Holcim bis 2030 ein jährliches Wachstum von mindestens 5 Prozent.

"Diese strategische Übernahme ist ein Meilenstein in unserer Vision, der führende Partner für nachhaltiges Bauen zu sein", sagte Unternehmenschef Miljan Gutovic. Vor allem in Europa, Australien und Nordafrika will der Konzern laut früheren Aussagen so profitabel wachsen.

Wer­bung

Holcim ist schon lange nicht einfach nur ein Hersteller von Zement. Das Unternehmen bietet auch eine breite Palette an Baustofflösungen an. Die entsprechende Sparte "Building Solutions" macht mittlerweile etwas mehr als ein Drittel des Konzernumsatzes. Bis zum Ende der Dekade will Holcim gar die Hälfte des Umsatzes in diesem Bereich generieren.

Der Xella-Kauf soll ab dem ersten Jahr einen positiven Effekt auf den Gewinn je Aktie sowie auf den freien Barmittelzufluss haben. Ab dem dritten Jahr rechnet Holcim mit Synergien beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von jährlich 60 Millionen Euro./mne/cf/rw/AWP/men/jha/

Ausgewählte Hebelprodukte auf Holcim

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Holcim

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Holcim AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Holcim AG

DatumRatingAnalyst
04.09.2025Holcim BuyGoldman Sachs Group Inc.
30.06.2025Holcim HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.06.2025Holcim OverweightBarclays Capital
20.11.2024Holcim OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.04.2024Holcim HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.09.2025Holcim BuyGoldman Sachs Group Inc.
10.06.2025Holcim OverweightBarclays Capital
20.11.2024Holcim OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.01.2024Holcim KaufenDZ BANK
16.05.2022Holcim BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.06.2025Holcim HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.04.2024Holcim HoldDeutsche Bank AG
10.01.2024Holcim NeutralMerrill Lynch & Co., Inc.
10.11.2023Holcim HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.2023Holcim HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
07.03.2023Holcim SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.02.2023Holcim SellGoldman Sachs Group Inc.
14.10.2022Holcim SellGoldman Sachs Group Inc.
04.02.2022Holcim SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.05.2019LafargeHolcim SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Holcim AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen