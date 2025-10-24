DAX24.158 -0,2%Est505.664 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,21 +0,1%Nas22.942 +0,9%Bitcoin95.627 +0,9%Euro1,1609 -0,1%Öl66,16 +0,3%Gold4.056 -1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 SAP 716460 D-Wave Quantum A3DSV9 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Plug Power A1JA81 Volkswagen (VW) vz. 766403 TeamViewer A2YN90
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung auf Entspannung im Handelsstreit: DAX schwächer -- Asiens Börsen mit Gewinnen -- Intel: Starke Zahlen -- HENSOLDT: Höhere Erwartungen -- SuperMicro, Newmont, Beyond Meat, Dow im Fokus
Top News
HENSOLDT-Aktie legt zu: Erwartungen hochgeschraubt - Auch Aktien von Rheinmetall und RENK profitieren HENSOLDT-Aktie legt zu: Erwartungen hochgeschraubt - Auch Aktien von Rheinmetall und RENK profitieren
Newmont-Aktie tiefer: Gewinn und Umsatz liegen über den Erwartungen Newmont-Aktie tiefer: Gewinn und Umsatz liegen über den Erwartungen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF - Jetzt informieren!

ROUNDUP: Holcim hält Betriebsgewinn trotz Umsatzrückgang stabil

24.10.25 10:20 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Holcim AG
68,00 CHF -0,02 CHF -0,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

ZUG (dpa-AFX) - Der Baustoffkonzern Holcim hat seinen Gewinn im Sommerquartal trotz eines Umsatzrückgangs stabil gehalten. Erneut lastete der starke Schweizer Franken auf den Ergebnissen. Zudem wirkten sich Übernahmen leicht positiv auf den Umsatz aus, wie der drittgrößte Baustoffkonzern der Welt am Freitag mitteilte. An den Zielen für das Gesamtjahr hält Holcim fest. Anleger an der Börse waren jedoch nur kurz überzeugt.

Wer­bung

Kurz nach Handelsstart stieg der Kurs der Holcim-Aktie um mehr als 2 Prozent, rutschte dann aber ins Minus. Zuletzt notierte das Papier nahezu unverändert. Seit dem Jahreswechsel können sich Anleger aber über einen Wertzuwachs von mehr als 50 Prozent freuen. Besonders seit dem Kurssprung Ende Juni geht es für die Aktie aufwärts. Damals hatte Holcim sein Nordamerika-Geschäft abgespalten und an die Börse gebracht.

Der Umsatz sank im dritten Quartal um 2,5 Prozent auf 4,04 Milliarden Franken (4,4 Mrd Euro). Dabei belasteten Wechselkurseffekte in Höhe von 274 Millionen Franken. Aus eigener Kraft, also organisch, sei das Geschäft hingegen um 4,5 Prozent gewachsen. Damit steigerte der Konkurrent von Heidelberg Materials den Umsatz in Lokalwährungen um 4,9 Prozent.

Der wiederkehrende Betriebsgewinn (Ebit) blieb derweil praktisch unverändert bei 836 Millionen Franken. Aus eigener Kraft ergab sich ein Plus von 9,9 Prozent, in Lokalwährungen blieb ein Plus von 8,1 Prozent.

Wer­bung

Die wiederkehrende operative Marge (Ebit-Marge) verbesserte sich von 20,2 auf 20,7 Prozent. Darin sind Umbau-, Prozess- und andere Einmalkosten sowie Wertminderungen auf Betriebsanlagen nicht enthalten. Den Reingewinn gibt der Konzern für das dritte Quartal nicht bekannt.

Für das laufende Jahr erwartet die Holcim-Spitze ein Umsatzwachstum von 3 bis 5 Prozent in lokaler Währung. Der wiederkehrende operative Gewinn soll um 6 bis 10 Prozent in lokaler Währung zulegen. Die entsprechende Marge soll mehr als 18 Prozent erreichen. Zudem peilt das Management einen freien Mittelzufluss vor Leasingverhältnissen von rund 2 Milliarden Franken an. Das Geschäft mit recycelten Bau- und Abbruchmaterialien soll um mehr als 20 Prozent wachsen.

Künftig setzt Holcim verstärkt auf Deutschland. Anfang der Woche wurde die größte Übernahme der vergangenen vier Jahre bekannt: Für 1,85 Milliarden Euro übernimmt Holcim den deutschen Hersteller Xella, der vorfabrizierte Wandelemente fertigt. Damit holt sich Holcim rund 1 Milliarde Euro an zusätzlichem Umsatz in die Bücher und stärkt den Geschäftsbereich Building Solutions./jb/dm/AWP/lew/stw/jha/

Ausgewählte Hebelprodukte auf Holcim

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Holcim

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Holcim AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Holcim AG

DatumRatingAnalyst
04.09.2025Holcim BuyGoldman Sachs Group Inc.
30.06.2025Holcim HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.06.2025Holcim OverweightBarclays Capital
20.11.2024Holcim OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.04.2024Holcim HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.09.2025Holcim BuyGoldman Sachs Group Inc.
10.06.2025Holcim OverweightBarclays Capital
20.11.2024Holcim OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.01.2024Holcim KaufenDZ BANK
16.05.2022Holcim BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.06.2025Holcim HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.04.2024Holcim HoldDeutsche Bank AG
10.01.2024Holcim NeutralMerrill Lynch & Co., Inc.
10.11.2023Holcim HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.2023Holcim HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
07.03.2023Holcim SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.02.2023Holcim SellGoldman Sachs Group Inc.
14.10.2022Holcim SellGoldman Sachs Group Inc.
04.02.2022Holcim SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.05.2019LafargeHolcim SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Holcim AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen