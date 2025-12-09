DAX24.115 +0,3%Est505.718 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,25 -1,6%Nas23.546 -0,1%Bitcoin77.748 -0,1%Euro1,1634 ±-0,0%Öl62,33 -0,3%Gold4.193 +0,1%
ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Heidelberg Materials auf 250 Euro - 'Buy'

09.12.25 14:53 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Heidelberg Materials
220,70 EUR -1,40 EUR -0,63%
Charts|News|Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 240 auf 250 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zement bleibe Zentrum für Gewinnwachstum, schrieb Ben Rada Martin am Montagabend in seinem Branchenausblick auf 2026 für Europas Hersteller schwerer Baustoffe. Das größte Überraschungspotenzial sieht er bei den Preisen./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 22:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Analysen zu Heidelberg Materials

DatumRatingAnalyst
14:06Heidelberg Materials BuyGoldman Sachs Group Inc.
12:21Heidelberg Materials Market-PerformBernstein Research
08.12.2025Heidelberg Materials BuyDeutsche Bank AG
08.12.2025Heidelberg Materials Sector PerformRBC Capital Markets
03.12.2025Heidelberg Materials OverweightJP Morgan Chase & Co.
