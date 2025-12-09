ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Heidelberg Materials auf 250 Euro - 'Buy'
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 240 auf 250 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zement bleibe Zentrum für Gewinnwachstum, schrieb Ben Rada Martin am Montagabend in seinem Branchenausblick auf 2026 für Europas Hersteller schwerer Baustoffe. Das größte Überraschungspotenzial sieht er bei den Preisen./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 22:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf Heidelberg Materials
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Heidelberg Materials
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Heidelberg Materials
Analysen zu Heidelberg Materials
|Datum
|Rating
|Analyst
|14:06
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:21
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
|08.12.2025
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|08.12.2025
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.12.2025
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14:06
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.12.2025
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|03.12.2025
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.2025
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.2025
|Heidelberg Materials Overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:21
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
|08.12.2025
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.11.2025
|Heidelberg Materials Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.2025
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
|24.10.2025
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2023
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|10.08.2023
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|27.07.2023
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|11.07.2023
|HeidelbergCement Underweight
|Barclays Capital
|23.05.2023
|HeidelbergCement Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Heidelberg Materials nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen